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Sağlık Bakanı Koca Altındağ’da inşasına başlanacak hastane alanında incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Altındağ’da yakında inşasına başlanacak olan 100 yataklı devlet hastanesi alanında incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından Altındağ sokaklarında gezen Bakan Koca, esnaflara hayırlı işler dilerken. vatandaşlarla da bol bol fotoğraf çektirdi.

11:05 . 5/05/2023 Cuma
IHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile başkentin nüfus olarak en büyük mahallesi olan Karapürçek’te inşa edilecek olan 100 yataklı devlet hastanesi alanında incelemelerde bulundu. Proje ile bölgenin en büyük ihtiyacının karşılanacağını ifade eden Başkan Balcı, “Hastanemizi Altındağ’ımıza kazandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’ya şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.
Gençlerle buluştu
İncelemelerinin ardından Altındağ sokaklarında gezen Bakan Koca, esnaflara hayırlı işler dilerken. vatandaşlarla da bol bol fotoğraf çektirdi. Karapürçek Taksi Durağı’nda taksicilerle çay içen Bakan Koca, Altındağ Belediyesi Karapürçek Kütüphanesi’nde ders çalışan gençlerle de bir araya geldi. Burada gençlerle sohbet eden Bakan Koca, öğrencilere sınavlarında başarılar diledi.


#Fahrettin Koca
#Sağlık Bakanı
#Ankara
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