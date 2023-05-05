Sağlık Bakanı Koca Altındağ’da inşasına başlanacak hastane alanında incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile başkentin nüfus olarak en büyük mahallesi olan Karapürçek’te inşa edilecek olan 100 yataklı devlet hastanesi alanında incelemelerde bulundu. Proje ile bölgenin en büyük ihtiyacının karşılanacağını ifade eden Başkan Balcı, “Hastanemizi Altındağ’ımıza kazandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’ya şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

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