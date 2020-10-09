Sahte içki zehirledi: Kırıkkale'de 7 kişi hayatını kaybetti

Hayat

Cuma hutbesi: Müminin yumuşak huyluluğu

Cuma namazı bu hafta da büyük bir katılımla kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı 9 Ekim Cuma Hutbesinin konusunu "Müminin yumuşak huyluluğu" olarak belirledi.