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KIRKLARELİ

Sahte içki zehirledi: Kırıkkale'de 7 kişi hayatını kaybetti

Kırıkkale'de sahte alkol kullandığı iddia edilen 7 kişi yaşamını yitirdi. İzmir'de de sahte içkiden zehirlenen 9 kişinin hastaneye kaldırıldığı 7'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Sahte alkolden ölen kişi sayısı 7’ye yükseldi.
Sahte alkolden ölen kişi sayısı 7’ye yükseldi.

Kırıkkale'de sahte içki kullandığı iddia edilen 7 kişi hayatını kaybetti.

  • Kent merkezinde son 3 günde farklı zamanlarda alkol alan 8 kişi bir süre sonra rahatsızlanınca Yüksek İhtisas ve Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 8 kişinin ilk belirlemelere göre sahte içki kullandıklarını belirlendi. Tedavi altına alınan İ.Y, C.D, Ü.G, Y.M, H.V, M.Ö. ve A.B. hayatını kaybederken 1 kişinin ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İzmir'de ise sahte içkiden zehirlenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı, 7'sinin durumu ağır.

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