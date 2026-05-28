Samsun'da sağanak nedeniyle yollar dere gibi aktı

23:0028/05/2026, jeudi
IHA
Şiddetli yağış sonrası mahallede hasar oluştu.

Samsun’un Kavak ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle yollar göle döndü, bir evi su bastı. Şiddetli yağışın ardından taş duvarlar yıkılırken, yollar zarar gördü ve mahallede maddi hasar oluştu.

Şeyhresul Mahallesi Kopuzlu Sokak’ta şiddetli yağış sonrası bir evi su basarken, mahalle sakinleri büyük korku yaşadı. Sağanak nedeniyle taş duvarlar yıkıldı, yollar yarıldı, bahçeler su altında kaldı.

Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiren vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, su baskını yaşanan alanlarda çalışma başlattı. Vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla evlerde ve bahçelerde biriken suları tahliye etmeye çalıştı. Mahalle halkı, ilk kez bu kadar büyük bir afet yaşandığını belirterek yaşanan zararın ciddi boyutta olduğunu ifade etti. Yağış nedeniyle bazı yollar kullanılamaz hale gelirken, bölgede maddi hasar oluştuğu öğrenildi.



