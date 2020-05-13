Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Şanlıurfada 3 bin aileye gıda kolisi
ŞANLIURFA

Şanlıurfa’da 3 bin aileye gıda kolisi

Türkiye’nin önde gelen online alışveriş sitesi tarafından başlatılan Ramazan Dayanışma Seferberliği kapsamında Şanlıurfa’ya gönderilen 3 bin gıda kolisi, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Şanlıurfa Valiliği tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Haber Merkezi İHA
Vatandaşa kolilerle destek.
Vatandaşa kolilerle destek.


Şanlıurfa’ya gelen 3 bin gıda kolisinden 723’ü Karaköprü, 277’si Suruç, bini Haliliye, 500’ü Ceylanpınar, 200’ü Akçakale, 300’ü de Bozova ilçelerinde Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından ailelere teslim edildi.

  • Online alışveriş sitesinin sosyal sorumluluk anlayışı ile başlattığı kampanyada, müşterilerin satın alarak bağışladığı paketler, kampanyaya ücretsiz sevkıyat desteği veren kargolar aracılığıyla illere ulaştırılıyor.

Sahur dayanışması: Meslek Lisesi öğretmenlerinden sağlık çalışanlarına destek
RAMAZAN
Sahur dayanışması: Meslek Lisesi öğretmenlerinden sağlık çalışanlarına destek

21 İlde dağıtımlar tamamlandı

Kampanyadan hiçbir kazanç elde etmeyen şirket, dağıtımları ise tamamen İçişleri Bakanlığı koordinesinde Valilik ve Kaymakamlıklara bırakıyor.

  • Ramazan Dayanışma Seferberliği ile Türkiye çapında 45 bin gıda kolisi dağıtımına başladığı ve aralarında Şanlıurfa’nın da bulunduğu 21 ilde dağıtımların tamamlandığı öğrenildi.
Abone Ol Google News
CHP sağlığa zararlı: Bugün bütün dünyaya örnek olan sağlık sistemimizi 2 yıl engellediler

CHP sağlığa zararlı: Bugün bütün dünyaya örnek olan sağlık sistemimizi 2 yıl engellediler
Yüzüğüyle destek olmuştu

Yüzüğüyle destek olmuştu

​Cumhurbaşkanı Erdoğan o isimle telefonda görüştü.
Serbest bırakıldılar!

Serbest bırakıldılar!

Cemevi çatısından polis taşlamışlardı...
Bir kez daha uyardı

Bir kez daha uyardı

​Dışarı çıkarken bu kuralı unutmayın.
Türkiye <br>düşmanlarına mesaj

Türkiye
düşmanlarına mesaj

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaştı.
F-35 raporunda <br>Türkiye detayı

F-35 raporunda
Türkiye detayı

​Türkiye'nin çıkarılması riskleri daha da artıracak.

İtalyan gazeteleri nefret kustu

İtalyan gazeteleri nefret kustu

Silvia Romano'ya demediklerini bırakmadılar.

Trump'a ırkçılık eleştirisi

Trump'a ırkçılık eleştirisi

​Çinli muhabire "Bana sorma Çin'e sor" demişti...
Almanya <br>kapılarını açıyor

Almanya
kapılarını açıyor

​Deneme aşamasından sonra kontrol yapılmayacak.
Trump sınıfta kaldı

Trump sınıfta kaldı

Amerikalıların yarısı başarısız buldu.
Yüzde 70'i iyileşti

Yüzde 70'i iyileşti

Bakan Koca, bir de uyarı yaptı.
Hızla yayılıyor

Hızla yayılıyor

​Salgın dünya genelinde etkisini sürdürüyor.
Yeni dank etti!

Yeni dank etti!

İspanya'da 14 günlük karantina kararı.
81 ile çay genelgesi

81 ile çay genelgesi

​İçişleri, seyahat izin belgesi için tarih verdi.
Fırsatçılara soruşturma

Fırsatçılara soruşturma

​Rekabet Kurulu harekete geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.