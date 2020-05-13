Şanlıurfa’da 3 bin aileye gıda kolisi



Şanlıurfa’ya gelen 3 bin gıda kolisinden 723’ü Karaköprü, 277’si Suruç, bini Haliliye, 500’ü Ceylanpınar, 200’ü Akçakale, 300’ü de Bozova ilçelerinde Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından ailelere teslim edildi.

Online alışveriş sitesinin sosyal sorumluluk anlayışı ile başlattığı kampanyada, müşterilerin satın alarak bağışladığı paketler, kampanyaya ücretsiz sevkıyat desteği veren kargolar aracılığıyla illere ulaştırılıyor.

RAMAZAN Sahur dayanışması: Meslek Lisesi öğretmenlerinden sağlık çalışanlarına destek

21 İlde dağıtımlar tamamlandı

Kampanyadan hiçbir kazanç elde etmeyen şirket, dağıtımları ise tamamen İçişleri Bakanlığı koordinesinde Valilik ve Kaymakamlıklara bırakıyor.