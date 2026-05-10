Şanlıurfa’da 4 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. İki ayrı operasyonda durdurulan 3 araçta yapılan aramalarda 4 kilo 250 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.