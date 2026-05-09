Zehir ticaretine geçit yok: 4 zanlı tutuklandı

17:589/05/2026, Cumartesi
Baskında, 1 kilo 417 gram esrar ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen şüphelilerin araçlarında narkotik köpeği ile yapılan aramada 1 kilo 417 gram esrar ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



