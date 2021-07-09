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ANKARA

Şanlı’ya adli kontrol

FETÖ’nün mülki idare yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında eski İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Şanlı’nın da bulunduğu 9 şüpheli, Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şanlı’ya adli kontrol
İsmail Şanlı

ABDULLAH SARİCA

Savcılık ifadesi sonrası nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerin tamamı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısıyken görevden alınıp Valilik emrine çekilen, ardından da Tarım ve Orman Bakanlığı Müşavirliği görevine getirilen Şanlı’nın Emniyet ifadesi ortaya çıktı.

ARKADAŞIMIN ANNESİNİN

Ankesörlü telefonlar ve operasyonel hatlar üzerinden mahrem imamlarla iletişim kurduğu tespit edilen Şanlı, söz konusu hatla ilgili “Bu hat benim adıma kayıtlı, ancak indirimli olması nedeniyle bir arkadaşımın ricası üzerine aldım. Bu hattı arkadaşımın annesi kullanıyordu. GSM hattının vermiş olduğu baz bilgileri ve diğer iletişim bilgileri bana ait değildir. Bu hattı hiç kullanmadan arkadaşıma verdim” dedi. FETÖ ile hiçbir ilgisi olmadığını öne süren Şanlı, konumu ve makamı itibariyle toplumun her kesimiyle görüştüğünü savundu: “Bunlarla da görüşmüşlüğüm vardır. Hatta Şeref Ş. ile ilgili teşhis de yaptım. Benden Diyarbakır’da görevli olduğum dönem bir yurdun kendilerine devredilmesini istedi, kabul etmedim.”

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