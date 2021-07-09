Şanlı’ya adli kontrol

ABDULLAH SARİCA

Savcılık ifadesi sonrası nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerin tamamı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısıyken görevden alınıp Valilik emrine çekilen, ardından da Tarım ve Orman Bakanlığı Müşavirliği görevine getirilen Şanlı’nın Emniyet ifadesi ortaya çıktı.

ARKADAŞIMIN ANNESİNİN

Ankesörlü telefonlar ve operasyonel hatlar üzerinden mahrem imamlarla iletişim kurduğu tespit edilen Şanlı, söz konusu hatla ilgili “Bu hat benim adıma kayıtlı, ancak indirimli olması nedeniyle bir arkadaşımın ricası üzerine aldım. Bu hattı arkadaşımın annesi kullanıyordu. GSM hattının vermiş olduğu baz bilgileri ve diğer iletişim bilgileri bana ait değildir. Bu hattı hiç kullanmadan arkadaşıma verdim” dedi. FETÖ ile hiçbir ilgisi olmadığını öne süren Şanlı, konumu ve makamı itibariyle toplumun her kesimiyle görüştüğünü savundu: “Bunlarla da görüşmüşlüğüm vardır. Hatta Şeref Ş. ile ilgili teşhis de yaptım. Benden Diyarbakır’da görevli olduğum dönem bir yurdun kendilerine devredilmesini istedi, kabul etmedim.”

REKLAM