Seçim gecesi oy oranlarını çarpıtan CHP'den tarihi itiraf: Seçmenimizi kandırmışsak size ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sandıkta tecelli eden iradeyi kabullenmek yerine insanlarımıza 'cahil' diyorlar, 'Yeterince gelişmemiş' diyorlar, 'Oylarını sattılar' iftirası atıyorlar. Hatta gazete manşetlerinden küstah bir şekilde 'Milletin karnı TOGGmuş' diyorlar. Anladınız değil mi? Her türlü hakareti ediyorlar, her türlü densizliği, edepsizliği sergiliyorlar ama bir kez olsun 'Biz nerede yanlış yaptık' sorusunu sormuyorlar. Bunların da Adıyaman'a, deprem bölgesine, başka şehirlere göç eden depremzedelerimize baktıkça gördükleri, kendi yansımalarıdır. 'Cahil' kendileridir. 'Menfaatçi' kendileridir. 'Oy yoksa hizmet yok' diyen kendileridir" dedi.