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Seçim gecesi oy oranlarını çarpıtan CHP'den tarihi itiraf: Seçmenimizi kandırmışsak size ne?

Geçtiğimiz pazar günü yapılan 14 Mayıs seçimlerinde oy sayımı sürerken CHP, destekçisi olan medya organlarıyla birlikte verilen oylar üzerinden manipülasyona girişmişti. CHP ve destekçisi medya organları Anadolu Ajansı'nın (AA) servis ettiği verilerin yanlış olduğunu, ANKA'nın açıkladığı verilerin doğru olduğunu iddia etmişti. Bu algı operasyonu halk nezdinde kabul görmezken CHP'den tarihi bir itiraf geldi. CHP 26. Dönem Milletvekili Dursun Çiçek katıldığı bir televizyon programında, "Seçmenimizi kandırmışsak size ne?" diyerek seçim gecesi oy manipülasyonu yaptıklarını itiraf etti.

00:20 . 21/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
CHP 26. Dönem Milletvekili Dursun Çiçek

CHP 26. Dönem Milletvekili Dursun Çiçek

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Genel Milletvekili Seçimleri, Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.

Seçimler ikinci tura kalırken akıllarda da CHP ve destekçisi medyanın oy sayımı sürerken giriştiği algı operasyonu kaldı.



Seçim gecesi oy manipülasyonu

Seçim gecesi oy sayımı için sandıklar açıldıktan sonra veriler gelir gelmez İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, kameralar karşısına geçerek Anadolu Ajansı'nın (AA) kamuoyuna sunduğu verilerin gerçeği yansıtmadığını; kendi ajansları ANKA'nın açıkladığı verilerin ise doğru olduğunu ileri sürerek Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazandığını dahil iddia etmişlerdi.

İmamoğlu ve Yavaş'ın bu mesnetsiz iddialarına CHP destekçisi Sözcü TV de dahil olmuş hatta Fatih Portakal AA'nın verilerini inkar etmek isterken ANKA'nın açıkladığı rakamların gerçeği yansıtmadığını söylerken uyarı gelince durumu toparlamaya çalışmıştı.

"Seçmenimizi kandırmışsak size ne?"

CHP ve destekçisi medyanın bu manipülasyon girişimi halk nezdinde karşılık bulmazken CHP kanadından tarihi bir itiraf geldi.

CHP 26. Dönem Milletvekili Dursun Çiçek katıldığı bir televizyon programında seçim gecesi oy sayımı sürerken yapılan algı operasyonuna ilişkin dikkat çeken sözler sarf etti.

Oy verilerinin CHP'nin kendi verilerinden geldiğini söyleyen Çiçek, "Seçmenimizi kandırmışsak size ne?" diyerek seçim gecesi oy manipülasyonu yaptıklarını itiraf etti.


#Dursun Çiçek
#14 Mayıs
#Seçim
#Oy Sayımı
#Manipülasyon
#Sözcü TV
#Fatih Portakal
1 saat önce
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Aydın Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranı