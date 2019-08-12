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HAKKÂRİ

Şehadete yürüyüş makamındasınız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yüksekova’da şehit düşen 11 aylık M. Bedirhan Karakaya’nın isminin yaşatıldığı üs bölgesini ziyaret etti. Soylu’nun telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan askerlerin bayramını kutladı. Erdoğan, “Allah yar ve yardımcımız olsun. Bulunduğunuz yer şehadete yürüyüş makamıdır. Sizler de buna inanmış gençlerimizsiniz, inanmış kardeşlerimizsiniz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehit Mustafa Bedirhan Karakaya’nın isminin yaşatıldığı üs bölgesi.
Şehit Mustafa Bedirhan Karakaya’nın isminin yaşatıldığı üs bölgesi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz 2018’de terör örgütü PKK’nın yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu, annesiyle şehit düşen 11 aylık Mustafa Bedirhan Karakaya’nın isminin yaşatıldığı üs bölgesini ziyaret etti.

Bakan Soylu, buradaki kurban kesimi ve bayramlaşmanın ardından üs bölgesinde incelemelerde bulundu. Soylu’nun üs bölgesinde telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bayramını kutladığı güvenlik güçlerine hitaben şunları söyledi:

BAYRAMLARINI KUTLADI

“Değerli kardeşlerim, yüksek komuta kademesi, gerekse de er, erbaş bütün sevgili gençler, şehidimiz Bedirhan’ımızın ve değerli annelerinin adının verildiği bu üs bölgesinde sizlerin Kurban Bayramı’nı bayramlaşmak suretiyle tebrik ediyorum. Nice bayramlara Rabb’im bizleri hayırlısıyla kavuştursun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Kurban Bayramlarının zaten manası, Hazreti İbrahim aleyhissalatu vesselam ile oğlu İsmail aleyhissalatu vesselam arasındaki evlat baba ilişkisinin en güzel bir ifadesi olduğu malumunuzdur.

SİZLERE İNANIYORUM

Sizleri o duygular içerisinde ben de selamlıyorum. Ve bulunduğunuz yer bir şehadete yürüyüş makamıdır. Sizler de buna inanmış gençlerimizsiniz, inanmış kardeşlerimizsiniz. Sizlerin bu vatan topraklarında ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır’ anlayışıyla görev yaptığınıza inanıyorum. Tekrardan bayramınızı tebrik ediyorum. Ailelerinizle beraber nice mutluluklara vesile olmasını Allah’tan diliyorum. Sağ olun, var olun.”

MİLLETİN DUASINI GETİRDİK

Ardından Soylu, buradaki şeref defterini imzaladı. Yazdığı ifadeleri okuyan Soylu, şunları kaydetti:

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“Şehit Mustafa Bedirhan Karakaya Üs Bölgesi’ndeyiz. Aziz milletimizin duasını, selamını getirmek için buradayız. Terörle mücadelede destan yazıp, bu ülkeye, büyük milletimize pusu kuranlara aman vermeyen, bedel ödeten kahramanlarımıza selam olsun. Allah onları muhafaza etsin. Başta Bedirhan bebek olmak üzere annesi ve tüm şehitlerimize Cenabıhak’tan rahmet diliyorum, gazilerimizin önünde şükran ve saygıyla eğiliyorum.” Askerlerle sohbet ederek, bir jandarma uzman çavuşun annesiyle telefonda görüşen Soylu, daha sonra kentten ayrıldı.

  • Dünya liderleriyle bayramlaştı
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bazı ülkelerin liderleriyle telefonla görüşerek bayramlaştı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Pakistan Başbakanı İmran Han, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah ile Kurban Bayramı dolayısıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Erdoğan ve liderler karşılıklı bayram tebriğinde bulundular.

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