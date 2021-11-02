​Şehide son görev

Irak’ın kuzeyinde, PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi (25), memleketi Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde toprağa verildi.
Şehit Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi’nin cenazesi, hastaneden alındıktan sonra Boynuyoğunlu Mahallesi’ndeki baba evine getirildi. Bekar olan şehit Çiftçi için helallik alındı.
Ardından Çiftçi’nin Türk bayrağına sarılı tabutu, mahalle mezarlığına getirildi. Şehidin babası Fehmi ve annesi Elif Çiftçi’nin ayakta güçlükle durduğu görüldü. Cenaze namazının kılınmasının ardından şehit İslam Çiftçi’nin cenazesi mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.