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KAHRAMANMARAŞ

Şehide son görev

Irak’ın kuzeyinde, PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Er İslam Çiftçi (25), memleketi Kahramanmaraş’ta toprağa verildi. Şehidin babası Fehmi ve annesi Elif Çiftçi güçlükle ayakta durdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Şehide son görev
Şehit Er İslam Çiftçi (25), memleketi Kahramanmaraş’ta toprağa verildi.

Irak’ın kuzeyinde, PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi (25), memleketi Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde toprağa verildi.

İslam Çiftçi
İslam Çiftçi

Şehit Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi’nin cenazesi, hastaneden alındıktan sonra Boynuyoğunlu Mahallesi’ndeki baba evine getirildi. Bekar olan şehit Çiftçi için helallik alındı.


Ardından Çiftçi’nin Türk bayrağına sarılı tabutu, mahalle mezarlığına getirildi. Şehidin babası Fehmi ve annesi Elif Çiftçi’nin ayakta güçlükle durduğu görüldü. Cenaze namazının kılınmasının ardından şehit İslam Çiftçi’nin cenazesi mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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