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HAKKÂRİ

Şehit üsteğmen için Hakkari'de uğurlama töreni

'Pençe-Kilit Operasyonu'nda, Linik Dağı bölgesinde hava hücum harekatında PKK'lı teröristlerce yerleştirilen mayının patlaması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 31 yaşındaki Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş'ın cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndaki törenin ardından memleketine uğurlandı.

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Haber Merkezi DHA
Şehit üsteğmen için Hakkaride uğurlama töreni
Şehit Muhabere Üsteğmen Delibaş için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi.

TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerine yönelik 17 Nisan gecesi başlattığı 'Pençe-Kilit Operasyonu'nda, Linik Dağı bölgesinde gerçekleştirilen hava hücum harekatı sonrası terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen mayına basan Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş, ağır yaralandı.

Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Delibaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde EYP patlaması sonucu yaralanan Üsteğmen Ömer Delibaş şehit oldu
GÜNDEM
Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde EYP patlaması sonucu yaralanan Üsteğmen Ömer Delibaş şehit oldu

AA

Evli ve bir çocuk babası Muhabere Üsteğmen Delibaş için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Başsavcı Bayram Örenci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, polisler ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

AA

Şehit Delibaş için saygı duruşunda bulunularak, öz geçmişi okundu. Dua edilmesinden sonra şehit Delibaş'ın Türk bayrağını sarılı cenazesi, silah arkadaşlarının omuzlarında helikoptere konuldu.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen şehit Ömer Delibaş'ın cenazesi, buradan da memleketi Kayseri'ye uğurlandı.

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