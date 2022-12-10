Şehitkamil’de macera yaz kış dinlemiyor

Doğayla buluşmak isteyen gençlere, her mevsim farklı güzellikteki etkinliklere katılma imkanı sunan Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı, kış aylarında kamp ateşi başında koyu sohbetlere ev sahipliği yapıyor. Günübirlik programlarda yeşilin tadını doyasıya çıkaran öğrenci grupları, birbirinden heyecanlı etkinlikler sonrasında uzun süre unutamayacakları güzel anılar biriktiriyorlar.

İp parkurları, tırmanma duvarı, zipline, paintball gibi macera etkinlerini bünyesinde barındıran Gençlik Kampı, katılımcılara ücretsiz olarak sunduğu ulaşım ve ikramlarla gençleri mutlu ediyor.

Gençlik Kampı’nda doğru program ve donanım içeriği ile 4 mevsim boyunca etkinlikleri sürdürdüklerini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Gençler Doğada Buluşuyor Projesi etkinlikleri çerçevesinde her ay 3 binin üzerinde genç öğrencimizi heyecan ve eğlence dolu etkinliklerle gençlik kampımızda misafir ediyoruz. Soğuk havalarda kamp ateşi başında, sıcak çay eşliğinde gerçekleştirilen koyu sohbetler, gençlerimizin sosyalleşmelerine de katkı sağlıyor” dedi.

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