Şehitlere son görev

Pençe-Yıldırım şehitlerine son görev. Uzman Çavuş Remzi Nişan ile güvenlik korucuları Bülent Vermez, Veysi Sebik, Kemal İmece ve Avdi Demir dün toprağa verildi.

Türkiye şehitlerine ağlıyor. PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu Pençe-Yıldırım Harekatı’nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan ile Güvenlik Korucuları Bülent Vermez, Veysi Sebik, Kemal İmece ve Avdi Demir son yolculuklarına uğurlandı. 4 korucu Hakkari Şemdinli’de dualarla toprağa verildi. Şehit yakınları gözyaşlarına boğuldu, ev ve köylerin girişine Türk bayrakları asıldı. Ellerinde Türk bayrakları ile merkez cami önünde toplanan binlerce kişi de “Şehitler ölmez, vatan bölünmez”, “Kahrolsun PKK, HDP” sloganları attı. Şehit korucu Kemal İmece’nin 8, Avdi Demir’in 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Ailelere taziye ziyaretinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bilin ki bu kalleşliği yapanların yanına kalmayacak” şeklinde konuştu.

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Remzi Nişan

GEÇEN YIL EVLENMİŞ

Şehit Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan için de Mersin’de cenaze töreni düzenlendi. Hakkari’den kente getirilen şehidin naaşı, Yenişehir’deki Muğdat Camii’ne götürüldü. Ayakta durmakta güçlük çeken acılı aileyi yakınları teselli etti. Eşinin tabutuna sarılan Neslihan Sevgi Nişan uzun süre gözyaşı döktü.

Şehit asker, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası dualarla Akbelen Şehir Mezarlığı’ndaki şehitliğe defnedildi. Geçen yıl evlenen şehit askerin sosyal medya hesabına yazdığı “Vatan, uğrunda hiç gözünü bile kırpmadan canını feda edebilmektir. Komando” mesajı yürekleri dağladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan asker ve güvenlik korucularının ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.