Şehitlerin anısına yapılan Kanlıdere Köprüsü depremde hasar almadı

Köprüyü görenler hayrete düşüyor.
Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki depremin ardından binlerce bina ve tarihi mekan enkaz haline dönerken, birçoğu da ayakta kalmayı başardı.
Ayakta kalmayı başaran tarihi yapılardan birisi ise, Kurtuluş Savaşı’nda Müslüman halkın düşman askerler tarafından öldürüldükleri noktada inşa edilen Kanlıdere Köprüsü adının verildiği 2 asırlık köprü.
Mahalle sakinlerinden Mustafa Bekçi, eski yapıların daha sağlam olduğunu ifade ederek, "Eski köprüler yeni yapılanlardan daha sağlam. Bizim oralardakilerin hepsi uçup gitti. Konu komşu hep vefat etti. Bizim de evin yarısı uçtu, içinde kaldık. Bu köprüler ayakta kaldı" şeklinde konuştu.