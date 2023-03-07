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Şehitlerin anısına yapılan Kanlıdere Köprüsü depremde hasar almadı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından binlerce bina yerle bir oldu. Kahramanmaraş'ta Kurtuluş Savaşı yıllarından müslüman halkın şehit edildiği noktada inşa edilen Kanlıdere Köprüsü depremde hasar almadı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde ayakta kalmayı başaran köprü, görenleri hayrete düşürüyor.

10:00 . 7/03/2023 Salı
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Köprüyü görenler hayrete düşüyor.

Köprüyü görenler hayrete düşüyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki depremin ardından binlerce bina ve tarihi mekan enkaz haline dönerken, birçoğu da ayakta kalmayı başardı.


Ayakta kalmayı başaran tarihi yapılardan birisi ise, Kurtuluş Savaşı’nda Müslüman halkın düşman askerler tarafından öldürüldükleri noktada inşa edilen Kanlıdere Köprüsü adının verildiği 2 asırlık köprü.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Bekçi, eski yapıların daha sağlam olduğunu ifade ederek, "Eski köprüler yeni yapılanlardan daha sağlam. Bizim oralardakilerin hepsi uçup gitti. Konu komşu hep vefat etti. Bizim de evin yarısı uçtu, içinde kaldık. Bu köprüler ayakta kaldı" şeklinde konuştu.

Bir başka vatandaş ise, "Bu köprü benim bildiğim kadarıyla çok eski bir yapı, sağlam ve dayanıklıdır. Yanındaki köprü de yeni yapılmasına rağmen ayakta kaldı. Geçmişte yapılan mimariyle sağlam yapılmış ki bu köprü de ayakta kalmış" dedi.


#Kanlıdere Köprüsü
#Kahramanmaraş
#deprem
1 saat önce
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Şehitlerin anısına yapılan Kanlıdere Köprüsü depremde hasar almadı
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