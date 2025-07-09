Şehitlerini böyle uğurladılar: Çiçek, kılıç oyuncak

Türkiye şehitlerini uğurladı. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı Bölgesi’nde 3 yıl önce şehit düşen Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşına ulaşmak için 6 Temmuz’da yapılan arama tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan 12 askerin 10'u dün gözyaşları içinde toprağa verildi.





EVLADININ FOTOĞRAFI TESLİM EDİLDİ

Şehit Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık (24) için Bitlis’te tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı Uyanık’ın naaşı Merkez Ersan Camii’ne getirildi. Öğle vakti İl Müftüsü Kadir Koçak tarafından cenaze namazı kılındı. Top arabasına konulan şehidin naaşı, Mutki ilçesine bağlı Dereyolu Köyü'ne götürüldü. Uyanık'ın naaşı, burada son yolculuğuna uğurlandı.





ORDU ŞEHİDİNE VEDA ETTİ

Şehit Uzman Çavuş Kani Obi'nin (29) naaşı, memleketi Ordu'nun Korgan ilçesinde toprağa verildi. Şehit Obi’nin Türk bayrağına sarılı naaşı helallik alınması için Çayırkent Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Ardından cenaze namazı için aynı mahalledeki Erocak Camii’ne geçildi. Törene, şehidin annesi Fatma Obi, 8 kardeşi, askeri ve mülki erken ile çok sayıda vatandaş katıldı. Obi’nin naaşı, kılınan namazın ardından aynı bölgedeki aile kabristanına defnedildi.





YETİMLERİ YETİM BIRAKTIN

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı’nın (25) naaşı, memleketi Aksaray'ın Ortaköy İlçe Meydanı’na getirildi. Şehidin annesi Huriye, ağabeyi Ömer ve dedesi Ömer Ali Özkanlı'nın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Şehidin kuzeni Mehmet Bulat, "Kardeşim yetimleri yetim bıraktın. Sana nasıl güzel yakışmış şehitlik. Cennet kokuyor burası” diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehidin silah arkadaşlarından biri dede Özkanlı'ya sarılarak “Özkan beni kurtardı ben onu kurtaramadım” diyerek gözyaşı döktü. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehit Özkanlı'nın naaşı, Namlıkışla Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.





TABUTA AĞABEYİNİN KILICINI KOYDU

Şehit Üsteğmen Ege Akar (26), memleketi İzmir’e defnedildi. Şehit Akar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Buca ilçesindeki babaevinde helallik alındıktan sonra Gaziemir 15 Temmuz Şehitleri Camii’ne getirildi. Şehidin kardeşi Bilge Akar, tabuta ağabeyinin kılıcını koydu. Burada kılına namazın ardından Şehit Akar'ın naaşı Kadifekale Hava Şehitliği’nde toprağa verildi.

Öte yandan aynı olayda şehit düşen Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Abrurrahman Akdoğan’ın (24) ile Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir'in (23) naaşları önceki gün son yolculuğuna uğurlanmıştı.





EDİRNEKAPI’YA DEFNEDİLDİ

Şehit Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin (23), İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Fatih ilçesi Yedikule semtindeki baba ocağına getirilen Gültekin için burada helallik alındı. Cenaze namazı için Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’ne geçildi. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin cenaze namazını İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş tarafından kıldırıldı. Şehidin annesi ve kardeşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Tören mangasının omuzlarında cenaze aracına taşınan Şehit Gültekin’in naaşı Edirnekapı Şehitliği’ne götürülerek toprağa verildi.

(Saliha Engin)





BABASININ BERESİNİ TAKTI

Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura (37), naaşı memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesine getirildi. Şehit için Akhisar Yeni Camii’nde tören düzenlendi. Törende şehidin annesi Misliye Ozan ile eşi Melahat Mangura ve kızı Deniz Ece (6), şehidin naaşına sarılarak büyük üzüntü yaşadı. Törende şehidin kızı Deniz Ece'ye babasının beresi giydirildi. Şehidin naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki şehitliğinde ebediyete uğurlandı.





KARDEŞİNİN ASKERI ÜNİFORMASINI GİYDİ

Şehit Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak'ın (23) naaşı memleketi Balıkesir'e toprağa verildi. Şehit Kuşak'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze töreninin yapılacağı Kepsut Merkez Sanayi Camii’ne getirildi. Şehidin ağabeyi Halil Kuşak, törenine kardeşinin üniformasını giyerek katıldı. Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın kıldırdığı namazının ardından Kuşak, Alagüney Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.





OYUNCAĞIYLA VEDA ETTİ

Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm’ün (34) naaşı memleketi Kayseri'nin Sarız ilçesine getirildi. Şehit Üzüm için İncedere Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alındı. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı için Sarız ilçe Merkez Camii’ne geçildi. Elindeki oyuncağıyla babasının tabutuna sarılan Ayşe Mina Üzüm (9) ile aile yakınları, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile protokol üyeleri, şehidin eşi Nazan Üzüm ve yakınlarına başsağlığı diledi. İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, İncedere Mahallesi'ndeki şehitlikte toprağa verildi.





SANA ÇİÇEK TOPLADIM

Şehit Uzman Çavuş Enver Yaman'ın (31) naaşı, memleketi Niğde’de toprağa verildi. Türk bayrağına sarılı naaşı Edikli beldesindeki baba ocağına götürülen Şehit Yaman için öğle namazının ardından belde meydanında cenaze töreni düzenlendi. Evli ve 2 çocuğu olan şehidin naaşı, askerlerin omzunda getirilerek katafalka konuldu. Şehidin kızı Hatice Kübra, tabutun üzerine çiçek koyarak, “Baba bunları sana topladım” dedi. Törene katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şehidin ailesine baş sağlığı dileyip onları teskin etti. Helallik alınmasının ardından İl Müftüsü Hüseyin Gün, cenaze namazını kıldırdı. Şehit Yaman'ın naaşı, belde mezarlığında toprağa verildi. Törene, şehidin ailesi, yakınları, askeri ve mülki erken katıldı.





OĞLUNA SARILIP AĞLADI

Şehit Piyade Teğmen Furkan Sert (26) için Malatya Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, şehidin babası Hikmet ve annesi Emine Sert, askeri ve sivil ilgililer katıldı. Sert'in naaşı, askerlerin omzunda getirilerek katafalka konuldu. Bu sırada baba Hikmet Sert, şehidin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Helallik alınmasından sonra İl Müftüsü Ramazan Dolu, cenaze namazını kıldırdı. Namazın ardından tekbirler getirildi daha sonra Şehit Teğmen Sert, Malatya Şehitliği'ne defnedildi.



