Şehit Uzman Çavuş Kani Obi memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Uzman Çavuş Kani Obi'nin cenazesi, memleketi Ordu'nun Korgan ilçesinde toprağa verildi.
Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki 852 rakımlı tepede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada önceki gün icra edilen arama-tarama faaliyetinde metan gazından etkilenen 12 asker şehit olmuştu.
Korgan Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı, Ordu Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracıyla Çayırkent Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, helallik alınmasının ardından askerlerin omuzlarında aynı mahalledeki Erocak Camisi'ne taşındı.
Buradaki cenaze törenine, şehidin annesi Fatma Obi ve 8 kardeşi ile Ordu Valisi Muammer Erol, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, AK Parti Ordu milletvekilleri Mahmut Özer, İbrahim Ufuk Kaynak ve Mustafa Hamarat, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar ve vatandaşlar katıldı.
Bekar olan 29 yaşındaki şehidin cenazesi, İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı namazın ardından aynı bölgedeki aile kabristanına defnedildi.
Vasiyeti yürekleri dağladı: "Şehit olursam fotoğrafımı paylaşın"
Şehit Uzman Çavuş Kanı Obi'nin, şehit olmadan önce çok fazla fotoğraf çektirmediği ancak şehitlik mertebesine ulaştıktan sonra fotoğraflarının sosyal medya, haber kanalları ve internet sitelerinde yayınlanmasını vasiyet ettiği belirtildi.