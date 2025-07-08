Türkiye şehitlerini uğurluyor: Binlerce vatandaş cenaze törenlerine akın etti

Türkiye Kuzey Irak'ta şehadet şerbetini içen 12 şehidinin acısını yaşıyor...





Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürütülen arama ve tarama görevi sırasında mağarada metan gazından etkilenerek şehit olan askerlerimize veda ediliyor.





Bu kapsamda da Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin'in cenazesi, Sultangazi'de yaşadığı evden alınarak camiye götürüldü.









Evinin önünde helallik alındı





Ahmet Gültekin için ailesinin yaşadığı Sultangazi'deki evin önünde helallik alındı.





Yakınları ve komşuları evin önünde kalabalık oluşturdu. Helallik alınmasının ardından mahalle sakinleri ve yakınları, araçlarla Ataköy 5. Kısım Camii'ndeki cenaze törenine gitti.









Bitlis'e de şehit ateşi düştü





Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada yapılan arama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık da şehit oldu.





TSK’da 4 yıldır görev yapan şehit Celalettin Uyanık için bugün öğlende memleketi Bitlis’te tören düzenlendi.





Ersan Merkez Camii’nde düzenlenen törene; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Mutki Kaymakamı Onur Yılmazer, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Necmettin Elmastaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, askeri erkan, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.





Törende ayakta durmakta güçlük çeken anne Gevi ve baba Cafer Uyanık'ı, askeri yetkililer teselli etti.





Kılınan cenaze namazının ardından askeri tören mangası tarafından omuzlarda taşınan şehit Uyanık'ın cenazesi, cenaze aracıyla Mutki ilçesine bağlı Dereyolu köyüne götürülerek gözyaşlarıyla toprağa verildi.





Kayseri'de büyük hüzün





Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir mağarada yürütülen arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit düşen Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm, memleketi Kayseri'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.









Şehit Özkanlı Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı





İki yıl önce göreve başlayan Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı’nın cenazesi, dün Hakkari’de düzenlenen törenin ardından memleketi Aksaray'ın Ortaköy ilçesine getirildi. Babası Ali Özkanlı'nın hayatının kaybetmesinin ardından kardeşi ile yetim olarak büyüyen ve öğretmenleri aracılığıyla memleketindeki 1 öğrenciye burs veren ve bayram gibi özel günlerde bazı öğrencilere harçlık da gönderen Şehit Özkan Özkanlı için bugün Hükümet Konağı Meydanı'nda tören düzenlendi.









"Vatan sağ olsun"





Törende İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, şehidin annesi Hüriye ve ağabeyi Ömer Özkanlı'ya başsağlığı diledi.





Ömer Özkanlı da taziye dileklerinin ardından "Vatan sağ olsun" dedi. Bekar olan Şehit Özkanlı'nın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Namlıkışla köyüne götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.









Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazı nedeniyle şehit olan Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura için Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Yeni Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.





Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak'ın (23) naaşı memleketi Balıkesir'de toprağa verildi. Şehidin annesi Cemile Kuşak (sağ 3), Kepsut Merkez Sanayi Camisi'nde düzenlenen törende üzüntü yaşadı.









İzmir şehidini uğurladı





Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Üsteğmen Ege Akar (26), memleketi İzmir'de toprağa verildi. Gaziemir 15 Temmuz Şehitleri Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, anne Jüliye (sağda) ile Hava Kuvvetleri Komutanlığından emekli astsubay baba Özcan, kardeşi Bilge (sağ 2), dedesi Mehmet Akar (solda) ve yakınları katıldı.





Niğde'de şehit cenazesi vardı





Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman’ın cenazesi, dün Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Niğde’ye getirildi.









Sabiye Yaman ile evli olan, Kübra ve Göktuğ isminde 2 çocuğu bulunan şehit Yaman için bugün babaevinden alınan helalliğin ardından Edikli Beldesi Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.





Törene; ailesi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Vali Cahit Çelik, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, MHP Milletvekili Cumali İnce, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.









"Baba bunları sana topladım"





Şehidin yakınları, uzun süre tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin kızı Kübra Yaman, "Bunları sana topladım baba, nereye gittin?" diyerek babasının Türk bayrağına sarılı tabutuna çiçek bıraktı. Bakan Tunç, acılı aileye başsağlığı dileyerek teselli etmeye çalıştı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.















