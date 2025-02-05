Şehrin dışında kalan TOKİ şehre bağlanıyor

Adıyaman, 2023 yılındaki büyük depremin ardından uzun bir süre büyük bir yıkımla yüzleşmek zorunda kaldı. Ancak, iki yılın ardından şehir yeniden ayağa kalkıyor. Depremin izleri, büyük bir azim ve dayanışma ile siliniyor; sokaklar tekrar canlanıyor, yıkılan binaların yerlerine yeni yapılar yükseliyor. Bu süreç, hem şehir hem de halk için yeniden doğuşun, umudun ve birlikte güçlenmenin simgesi haline geliyor. Yavaş ama kararlı adımlarla Adıyaman, yeniden yaşanabilir bir kent kimliğine bürünüyor.

TOKİ KONUTLARIYLA YÜKSELEN UMUT

Şehrin dört bir yanında inşaat faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. TOKİ tarafından yürütülen projeler kapsamında, depreme dayanıklı modern konutlar inşa ediliyor. Yeni yerleşim alanlarında yükselen apartmanlar, güvenli bir yaşam sunmayı amaçlıyor. İnşaat alanlarında çalışan ustalar, sadece bir bina değil, insanların umutlarını inşa ettiklerini söylüyor. Yeni evlerine kavuşan aileler, korkusuzca uyuyabildikleri bir yuva bulmanın huzurunu yaşıyor. Evine misafir olduğumuz Fatma-Mustafa Tepe çifti yeni evlerinde buruk bir mutlulukla yaşıyorlar. Depremde ailelerinden çok sayıda bireyi kaybeden Tepe çifti evi çok beğendiklerini ama akıllarının hala eski mahallelerinde olduğunu söyledi. Çift şartların oluşması halinde ‘Yerinde Dönüşüm’ ile evlerini yenilemek ve eski mahalleye dönmek istediklerini anlattı.

TOKİ’YE YÜZDE 30 İNDİRİM

Lokasyon olarak şehrin merkezine uzak noktalarda bulunan TOKİ konutlarının şehre entegre edilebilmesi için haftanın belli günleri şehirdeki belli noktalarda kurulan pazarlar konutların bulunduğu alanlarda da kendini göstermeye başlıyor. Konutlara çıkan yollar üzerinde marketler, dükkanlar açılıyor. Belediyeler TOKİ konutlarına toplu taşıma seferleri yapıyor. Öte yandan kentteki dükkanlar da TOKİ konutlarına özel indirimler yapıyor. TOKİ konutlarına yerleşecek vatandaşlara beyaz eşya mağazaları, perdeciler, halıcılar ürünlerini yüzde 30 indirimli satıyor.

GEÇMİŞLE KUCAKLAŞIYOR KOMŞULARINA ÖRNEK OLDU

Yükselen ‘Yerinde Dönüşüm’ konutları, şehirlerin yeniden doğuşuna ilmek ilmek işlenen bir nakış gibi eklendi. Taşın, toprağın ve emeğin birleştiği yapılar, geçmişin izlerini silmek yerine onlarla dostça kucaklaşıyor. Her bir bina, yıkılan sokakların yerine filizlenen umut gibi yükseliyor, modern mimariyle harmanlanmış geleneksel dokular, şehrin eski siluetini koruyarak yeni bir estetik kazandırıyor. 11 ilde inşa aşamasında olan 22 bin ‘Yerinde Dönüşüm’ konutunun 12 bini Adıyaman’da inşa ediliyor. Söz konusu proje ile evini yeniden inşa edenlerden birisi de Yusuf Öztürk. Evini tam da projenin başlangıç amacı doğrultusunda yenilediğini söyleyen Öztürk, “Komşularım, gidip geldiğim cami, bakkal. Bunları nasıl bırakıp gidebilirim ki. Burada 3 dairemiz var. Devletin desteği olmasaydı birini ancak yapardık. Ben mahalleye bir örnek oldum. Benden sonra proje için başvuranlar, TOKİ’deki hak sahipliğini iptal ettirip evini yerinde yenilemeye karar verenler oldu. Bu proje olmasaydı halk yeni yerleşim yerlerine taşınacaktı ve Adıyaman merkez artık bir hayalet şehre dönüşecekti" dedi.

‘MAŞALLAH' YAZILI KONUTLAR YENİDEN DOĞUŞUN SİMGESİ

Adıyaman’da şu sıralar “Maşallah” ifadesine sık rastlanıyor. Yerinde dönüşen binaların bir çoğunda “Maşallah” ifadesi yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise konutların inşasını sıkı takip ediyor. İnşa edilen her binanın girişinde yer alan karekodlar okutulduğunda binaya ilişkin tüm sertifika bilgileri yer alıyor. Karekod içerisinde bina ruhsatı, yerleşim yeri, parsel numarası ve lisans numarası gibi bilgiler yer alıyor. Telefonuna bu karekodları okutan vatandaşlar, ilgili binaya ilişkin tüm yasal ve teknik bilgileri ulaşabiliyor. Yerinde dönüşüm projeleri, sadece fiziksel yapılarla değil, aynı zamanda dijital çözümlerle de güçlendiriliyor.

TİCARİ HAYAT KONUTLARLA CANLANIYOR

Bir yandan konutların inşası diğer taraftan anahtar teslimleri şehrin ticari hayatını da hareketlendirmeye başladı. Deprem sonrası sessizliğe bürünen çarşılar, yeniden dolup taşıyor. Sebze-meyve pazarlarında esnaflar tezgâhlarını açarken, müşteriler alışveriş yapmanın huzurunu yaşıyor. Pazarcılar, uzun süre boş kalan tezgâhlarının başına dönmenin mutluluğunu yaşarken, küçük esnaflar devlet destekleriyle dükkanlarında faaliyetlerine devam ediyor. Adıyaman, ekonomik açıdan da toparlanmaya başlıyor.

EKONOMİK DÖNÜŞÜME ADIM ATILIYOR

Adıyaman’daki meydan projesi büyük bir hızla sürüyor. 3 etap şeklinde yürütülen proje kapsamında tescilli yapılar arasında yer alan halk eğitim binası, Adıyaman Müzesi ve Cumhuriyet İlkokul hariç tüm meydan yeniden inşa ediliyor. Yetkililer bu proje ile şehrin görünümünün tamamen değişeceğini belirtti. Meydanda yer alan ticaret merkezi de 6 Şubat’ta açılacak. Merkezde yer alan iş yerleri Adıyaman’ın ekonomisinin can damarı olacak.

TARİH YENİDEN HAYAT BULUYOR

Adıyaman'da sosyal yaşam da eski canlılığını kazanmaya başladı. Deprem sonrası büyük zarar gören kültürel ve tarihi mekanlar, yeniden restore ediliyor. Tarihi Ulu Camii'nin onarım çalışmaları sürerken, şehrin kültürel kimliğini yaşatacak projeler de hayata geçiriliyor. Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi ile tarihi Tuz Hanı’nın restorasyon çalışmaları büyük bir titizlikle yürütülüyor. Tuz Hanı’nda restorasyon çalışması yapılırken han çevresindeki esnaf da faaliyetlerine devam ediyor.





Karakuş saat kulesi hala 04.17'de

Adıyaman'daki Karakuş saat kulesi, durduğu 04.17 saatiyle, depremin yıkıcı etkilerini ve kaybedilen canları hatırlatan bir anıt olarak kentin hafızasında yerini koruyor. Adıyaman Belediyesi, Eylül 2023'te yaptığı kamuoyu araştırmaları sonucunda, saatlerin yeniden çalıştırılmaması ve 04.17'de kalması yönünde karar aldı. Bu karar, depremin unutulmaması ve gelecek nesillere hatırlatılması amacıyla alındı.





Anılar kiraz ağacında hayat buluyor

Adıyaman’daki ikizler çayevinde depremde hayatını kaybeden 264 kişinin fotoğrafları yer alıyor. Hem yurtiçinden hem de yurtdışından gelen fotoğraflar dükkana giren Adıyamanlıların kaybettikleri sevdikleri ile olan anılarını yeniden yaşatıyor. Deprem enkazından alınıp çayevine konulan kiraz ağacına ise insanlar anılarını, düşüncelerini yazıp, asıyor. Anılar bu kiraz ağacında yaşatılmaya çalışılıyor. Çayevini şehir içinden ve dışından birçok kişi ziyaret ediyor.







