Ebrar’ın kötü mirasında güvenli gelecek

Yıkımın ardından büyük bir dayanışma örneği sergileyen şehirde, devlet eliyle yürütülen inşa çalışmaları sayesinde yeni konutlar yükseliyor, köylerde ve şehir merkezinde hayat yeniden şekilleniyor.

SADECE KÖTÜ ANILARI KALDI

Depremin en çok etkilediği bölgelerden biri olan Ebrar Sitesi’nde 30 blokluk modern konutların inşası sürüyor. İnşaat alanlarını çevreleyen brandaların kaldırılmasıyla birlikte yeni binalar artık daha görünür hale gelmiş durumda. Tamamlanan binalarda asfalt çalışmaları yapılırken, kaldırım düzenlemeleri ve yeşil alanlar oluşturuluyor. Elektrik, su ve doğal gaz bağlantıları tamamlanan konutlar, temizlik çalışmalarının ardından sahiplerine teslim edilecek.





O CADDELER ESKİYE DÖNDÜ

Yerinde dönüşüm projeleri ise şehir merkezinde yükselmeye devam ediyor. Kahramanmaraş’ın sembol noktalarından Azerbaycan ve Trabzon Caddelerinde yapılan inşaatlar büyük ölçüde tamamlandı. Kent genelinde 8 bin yerinde dönüşüm konutu inşa edilirken, bu projelerin büyük bir kısmı artık teslim aşamasına gelmiş durumda. Ayrıca kentin görüntüsünü olumsuz etkileyen konteyner kentlerin kaldırılması da hızlandırılıyor. Bugüne kadar birçok konteyner kaldırıldı ve şehir eski düzenine dönme yolunda ilerliyor.

KÖYLERDE DE HIZLI NORMALLEŞME

Depremde büyük zarar gören bölgelerden biri olan Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Özbek köyünde vatandaşlar yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Karakozak ailesi de bu yeni hayatın ilk sakinlerinden. Onların hikayesi, Kahramanmaraş’ın yeniden doğuşunun bir simgesi niteliğinde. Özbek köyünde yeni yapılan köy konutları, bölgedeki depremzedeler için adeta bir umut kapısı oldu. Karakozak ailesi, yeni evlerine taşınan ilk ailelerden biri olarak yaşadıkları süreci anlatıyor. “Bize evimizi eşyalarıyla birlikte teslim ettiler. Bahçemize sebzeler ektik, ağaç dikiyoruz. Yeniden bir hayat kuruyoruz” diyor aile bireyleri. Onlar gibi birçok köy sakini de evlerine kavuşmuş durumda. Köy genelinde çevre düzenleme çalışmaları devam ederken, insanlar toprağa yeniden hayat vermek için bahçelerinde ürün yetiştirmeye çalışıyor.

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