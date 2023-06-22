Selçuklu Belediyesi çocukları unutmadı

Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen ve çocukların gönüllerince eğlendiği “Karne Şenliği ve Yaza Merhaba” etkinliği Kelebekler Vadisi Parkı’nı adeta bir panayır yerine çevirdi. Tüm öğrencilere ve ailelerine kapılarını açan şenlikte, birbirinden renkli gösteriler, etkinlikler, konser, atölye çalışmaları yer aldı. Gün boyu dolu dolu geçen etkinlik Selçuklu’nun yanı sıra tüm Konya’yı ağırladı.

Kelebekler Vadisi Parkı’nda gerçekleşen etkinliğe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Daire Başkanı Ahmet Özer, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Turan Kayacılar, Selçuklu Halk Eğitim Müdürü Erdinç Sarıca MHP Selçuklu İlçe Başkanı Kemal Dığrak belediye meclis üyeleri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, “Uzun ve yorucu bir yılın ardından eğitim öğretimin bu yılını tamamlayan öğrencilerimiz bir yaz şenliğini ve dinlenmeyi hak ettiler. Bütün öğrencilerimizi tebrik ediyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı. Açılışı büyük coşku içinde yapılan ve gün boyu çocuklara eğlenceli anlar yaşatan etkinlik sanatçı Uğur Duman’ın verdiği konserle muhteşem bir final yaptı.

İŞ BİRLİĞİ ÇOK GÜZEL ÇALIŞMALAR

Programı düzenleyen Selçuklu Belediyesi’ne ve Başkan Ahmet Pekyatırmacı’ya teşekkür eden Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Daire Başkanı Ahmet Özer ise, “Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Selçuklu Belediyemiz arasında çok güzel çalışmalar yürütülüyor. Milli Eğitimi Müdürümüz, biz buraya gelirken iş birliklerinden bahsetti. Ben başta Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı’ya ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürümüze sizler adına teşekkür ediyorum. Bu güzel çalışmaların devamını diliyor, bu güzel ortamı hazırlayan Selçuklu Belediye Başkanımıza tekrardan teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN NE YAPSAK AZ

Karne Şenliği ve Yaza Merhaba etkinliğini yoğun ilgi olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamamız gerekiyor. Bunun için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle Selçuklu Belediyesi arasında uzun yıllardır devam eden çok güzel bir iş birliği var. Ben bu işbirliği için öncelikle İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Turan Kayacılar'a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

AMAÇ: HAYATA EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLAMAK

Yüzme ve spor programlarıyla sayının 30-40 binlere yaklaştığına dikkat çeken Başkanı Ahmet Pekyatırmacı sözlerine şöyle son verdi: “Bu Türkiye'de gerçekleştirilen en büyük proje. Arzu ediyoruz ki geleceğimiz olan çocuklarımızı hayata en iyi şekilde hazırlayalım. Ama ben şunu da buradan söylemek istiyorum. Tatilde oynamak hakkınız, eğlenmek hakkınız ama kendinizi ifade edebilecek, kendinizi geliştirebilecek yaratıcı işlerle de uğraşmayı ihmal etmeyin.”











