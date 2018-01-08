Selçuklu dönüşümden kazanıyor

Hayata geçirdiği temizlik ve geri dönüşüm projeleri ile Çevre Bakanlığı tarafından “Çevre Beratı” ile ödüllendirilen Selçuklu Belediyesi, Kaynağında Ayırma Projesi kapsamında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Proje kapsamında site, market gibi yerlere geri dönüşüm kafesi/kumbarası, apartmanlara geri dönüşüm poşeti, okul, kurum ve iş yerlerine de iç mekan kutuları kuruldu. Ayrıca kapıda yüz yüze eğitim ile konut sakinlerine geri dönüşüm poşeti ve broşür, pazar yerlerinde bez torba verilerek bilgilendirme yapılıyor.

DÖNÜŞÜMDE ÖRNEK BELEDİYE

Selçuklu Belediyesi’nin hayata geçirdiği temizlik ve geri dönüşüm çalışmaları ile Türkiye’ye örnek bir belediye olduğunu ifade eden Başkan Uğur İbrahim Altay, 2009 yılından bu yana 127 bin ton ambalaj atığı ve 51 bin ton kağıt toplanırken 863 bin 855 ağacın kesilmesinin önlendiğini kaydetti.