Gündem Selin vurduğu Düzceye sağanak yağış uyarısı
DÜZCE

Selin vurduğu Düzce’ye sağanak yağış uyarısı

Selin vurduğu Düzce’ye sağanak yağış uyarısı

Sel felaketinin yaşandığı Düzce’de kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji tahminlerine göre, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Haber Merkezi IHA
Düzce’de kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı
Düzce’de kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı

Düzce’de meydana gelen aşırı yağış sonrasında meydana gelen sel felaketi sonrasında 3 ilçede büyük hasar oluştu. 7 kişinin kaybolduğu, 5 kişinin cesedine ulaşıldığı Düzce’de yeniden yoğun yağış uyarısı yapıldı.

  • Metrekareye 160 kilogram yağış düşmesi sonucu sel felaketinin yaşandığı Düzce’de Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 24 Temmuz ve 25 Temmuz günü kuvvetli sağanak yağış beklendiği uyarısı yapıldı.

Marmara ve Karadeniz' sağanak uyarısı

Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Yağışların, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile İstanbul'un batı çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor. Rüzgarın, Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

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