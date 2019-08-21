Gündem Seline hüzünlü veda
BALİKESİR

Selin'e hüzünlü veda

Balıkesir'de maganda kurşunuyla hayatını kaybeden ve organları 5 kişiye umut olan 10 yaşındaki Selin Cebeci, son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Selin Cebeci
Selin Cebeci

Balıkesir'de maganda kurşunu ile hayatını kaybeden ve organları 5 kişiye umut olan 10 yaşındaki Selin Cebeci, son yolculuğuna uğurlandı. Erdek'te 12 Ağustos'ta bir eğlence mekanında güvenlik görevlisi ve müşteri arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 10 yaşındaki Selin Cebeci hayatını kaybetti. Selin için Fatih Aksaray'da bulunan Muratpaşa Camii'nde öğle namazı sonrasında cenaze töreni düzenlendi. Törene kızlarını kaybeden anne Sinem, baba Serkan ile aile fertleri ve sevenleri katıldı. Acılı anne ve baba, kızlarının Fenerbahçe forması örtülen tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Anne Sinem Cebeci, yakınlarına sarılarak ayakta durabildi.

Acılı anne Sinem Cebeci, yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi.

BAŞKA CANLAR YANMASIN

  • Yaşanan olayla ilgili konuşan anne Sinem Cebeci, "Ne güzel herkesin elinde silah, sokaklarda silahlarla geziyor. Benim kızım gitti. Almış 19 yaşındaki bir çocuğun pompalı silah satın alması da çok kolaymış. Silah sahibi çok kolaymış, bunu yeni öğrendim. İnternetten bile alınabiliyormuş. Nasıl satın alınabiliyor, nasıl olur bu. Olan benim kuzuma oldu. Keşke bana olsaydı da kuzuma bir şey olmasaydı. Bizim çabamız başka kuzuların canı yanmasın. Benim içimdeki acıyı ben tarif edemem ki" dedi. Selin için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Helallik alındı. Küçük bir kızı olduğunu belirten imam, mesleğinin en zor gününü yaşadığını söyleyerek dayanılmaz bir acı olduğunu ifade etti. Selin Cebeci, cenaze namazının kılınmasının ardından Eski Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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