Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı: Müvekkilim Türkiye’ye iade edilmeyi istiyor

Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla kırmızı bültenle aranırken Avusturya’da tutuklanan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz, bugün Avusturya'da hakim karşısına çıktı.

Sözcü'nün haberine göre, Korkmaz'ın bugünkü duruşmasında mahkeme, Korkmaz'ın 14 gün daha tutuklu kalmasına, nihai kararı da yakalandığı yerdeki mahkemenin vermesine hükmetti.

Türkiye'ye iadesini istiyor

Korkmaz'ın avukatı Volkan Dülger, Korkmaz'ın Türkiye’ye iade edilmeyi talep edeceğini söyledi. Dülger "Bugün ya da yarın başvurumuzu yapacağız" dedi.

Dülger, müvekkili hakkındaki suçlamaların iş ortaklığı olduğu Kingston şirketinin yasadışı faaliyetlerine dayandırıldığını öne sürerek, "ABD’nin yeni tespit ettiği bir usulsüzlükten müvekkilimin haberdar olmasını beklemek düşünülemez. Müvekkilim Türkiye’de yargılanmak istiyor ve bu nedenle iadesini talep edecek" ifadelerini kullandı.

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"Türkiye iadesi için başvurdu"

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Korkmaz'ın iadesi için gerekli girişimlerin başlatıldığını duyurmuştu. Konuya ilişkin açıklama yapan Ceyhun, "Hali hazırda Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi’nde bulunmaktadır. İade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlatmış durumdayız" demişti.

GÜNDEM Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi için süreç başlatıldı

Ne olmuştu?

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, geçen yıl SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde, 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 11'i gözaltına alınmıştı. Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

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