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POLİTİKA

Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı: Müvekkilim Türkiye’ye iade edilmeyi istiyor

Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla kırmızı bültenle aranırken Avusturya’da tutuklanan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye’ye iade edilmek istiyor. Müvekkilinin bu yönde talebi olduğunu söyleyen avukat Volkan Dülger, "Bugün ya da yarın Türkiye’ye iade edilmeyi talep edeceğiz" dedi. Avusturya'da hakim karşısına çıkan Korkmaz'ın 14 gün daha gözaltında kalmasına karar verildi. Türkiye, Korkmaz'ın iadesi için 19 Haziran itibariyle gerekli girişimleri başlatmıştı.

Haber Merkezi DHA
Sezgin Baran Korkmazın avukatı: Müvekkilim Türkiye’ye iade edilmeyi istiyor
Sezgin Baran Korkmaz

Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla kırmızı bültenle aranırken Avusturya’da tutuklanan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz, bugün Avusturya'da hakim karşısına çıktı.

Sözcü'nün haberine göre, Korkmaz'ın bugünkü duruşmasında mahkeme, Korkmaz'ın 14 gün daha tutuklu kalmasına, nihai kararı da yakalandığı yerdeki mahkemenin vermesine hükmetti.

Türkiye'ye iadesini istiyor

Korkmaz'ın avukatı Volkan Dülger, Korkmaz'ın Türkiye’ye iade edilmeyi talep edeceğini söyledi. Dülger "Bugün ya da yarın başvurumuzu yapacağız" dedi.

Dülger, müvekkili hakkındaki suçlamaların iş ortaklığı olduğu Kingston şirketinin yasadışı faaliyetlerine dayandırıldığını öne sürerek, "ABD’nin yeni tespit ettiği bir usulsüzlükten müvekkilimin haberdar olmasını beklemek düşünülemez. Müvekkilim Türkiye’de yargılanmak istiyor ve bu nedenle iadesini talep edecek" ifadelerini kullandı.

"Türkiye iadesi için başvurdu"

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Korkmaz'ın iadesi için gerekli girişimlerin başlatıldığını duyurmuştu. Konuya ilişkin açıklama yapan Ceyhun, "Hali hazırda Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi’nde bulunmaktadır. İade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlatmış durumdayız" demişti.

Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi için süreç başlatıldı
GÜNDEM
Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi için süreç başlatıldı

Ne olmuştu?

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, geçen yıl SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde, 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 11'i gözaltına alınmıştı. Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Sezgin Baran Korkmaz 14 gün daha gözaltında kalacak
GÜNDEM
Sezgin Baran Korkmaz 14 gün daha gözaltında kalacak

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