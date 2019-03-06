Sincan'a iki hat

Cumhur İttifakı’nın AK Parti Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan, Sincanlılara ulaşım müjdesi verdi. Ercan, Kızılay-Törekent metro hattının Yenikent yerleşim alanına 5,5 km, Kızılay-Çayyolu metro hattının ise Temelli yerleşim alanına 35 km kadar uzatılarak hizmete sunulacağını açıkladı. Murat Ercan, Sincan’a yapacakları projelerinin detaylarını Yeni Şafak’a anlattı. Ercan, “Sincan’da önümüzdeki dönemde güzel işlere imza atmaya, Sincan’ımıza değer katacak vizyon projelerimizi hayata geçirmeye hazırlanıyoruz” dedi. Ercan, projelerinde, yeşili, çevreci ve insan odaklı hizmeti gözettiklerini vurguladı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR

Sincanlılara yakışır projeler üzerinde özveri ile çalıştıklarını vurgulayan Ercan, Saraycık Mahallesi’nde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarının Ulubatlı Hasan ve Polatlar Mahallelerinde de başlatılacağını duyurdu. Rekreasyon projelerine de değinen Ercan “Sincan’ımız önemli gezi alternatifleri arasında yerini alacak” dedi.

SİNCAN’IN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK

Sincan ilçesinde yer alan Ankara Çayı’ının keyifle gidilecek bir yaşam alanına dönüştüreceklerini dile getiren Ercan, “Çayın etrafında kafe, restoran, çay bahçelerinde oturacak, manzaranın keyfini çıkartacak, huzur bulacaksınız” diye konuştu. Yenikent bölgesinde bulunan Mülk Mahallesi’nde de 116 bin metrekare alanda rekreasyon çalışmalarının yapılacağını duyuran Ercan, bölge içerisinde poligon, kafeterya, piknik ve mesire alanları yapılarak yeni yaşam alanının hizmete sunulacağını belirtti.

ALT YAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Sincan’ı cadde cadde, sokak sokak yenileyerek daha modern bir görünüme kavuşturacaklarını da işaret eden Ercan, “Sincan Meydanımızı, miladını tamamlayan yapılardan temizleyerek şehrin nefes alan bir bölgesi haline getireceğiz. Yeni meydan düzenlemesi kapsamında toplam 25 bin 534 metrekare alanı kapsayan kültür ve kongre merkezi inşa edilecek” diye konuştu. Ercan benzer bir meydan projesinin Yenikent’te de hayata geçeceğini belirterek, Yenikent Meydanı’nda bulunan mevcut cami yerine Osmanlı motifleriyle donatılmış 2 bin kişilik çift minareli cami inşa edileceğini ve çevre düzenlemesi yapacaklarını ifade etti.

REKLAM

MİLLET KIRAATHANESİ SAYISI ARTACAK

Ercan, Sincan Belediyesi ile Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü iş birliğinde hizmete sunulan Yavuz Sultan Selim ve Evliya Çelebi gibi millet kıraathanelerinin sayısını arttıracaklarını belirterek, hazırlıkları tamamlanan Yenikent Millet Kıraathanesinin de seçimlerden önce açılacağını duyurdu. Ercan ayrıca sanatsal etkinliklerin, kültür gezilerinin artacağını, gençler için “gençlik merkezleri” ile şölenler düzenleyeceklerini de belirtti.

Zir vadisi bahçe olacak

Millet Bahçeleri ile Sincan’a yeni yeşil alanlar kazandırmayı hedeflediklerini söyleyen Ercan, “Sincan, yeşille, sanatla ve sporla buluşacak. Kültür ve sosyal aktivitelere imkan sağlayan, vatandaşlarımızın doğayla baş başa kalabileceği yeşil alanların yer aldığı millet bahçelerini halkımızın hizmetine sunacağız. Belören bölgesinde 2 etaptan oluşacak ve tamamlanmasıyla birlikte sadece Sincan’ın değil Ankaralı hemşehrilerimizin de sıklıkla uğradığı bir millet bahçesini hizmetinize sunacağız” ifadelerini kullandı.

TEMELLİ GÖLETİ’NE GOLF SAHASI

Toplam 84 hektar büyüklükteki Temelli Göleti’ni de kapsayan alanının 63 hektarlık kısmının da millet bahçesi olarak planladıklarını belirten Ercan, “Temelli Göleti Millet Bahçesi Projesi’ni, golf sahası, yürüyüş yolları, oturma yerleri, çay bahçesi gibi birçok sosyal etkinlik alanlarının bulunduğu yeşil bir dönüşüm gerçekleştireceğiz” dedi.

YÜRÜYÜŞ YOLLARI MÜJDESİ

Sincan sınırlarında yer alan, pek çok uygarlığın izlerini taşıyan ve zengin tarihi değerlere sahip Zir Vadisi’ni de ilçe turizmine kazandıracaklarını söyleyen Ercan, bölgedeki arkeolojik alanlara dokunulmadan ova çayı ıslah edilerek Zir Vadisi’nde yürüyüş yolları, seyir terası, kütüphane gibi sosyal ve kültürel alanlar yapmayı planladıklarını kaydetti.

Raylı sistem öncelikli

Ulaşımla ilgili projelere de önem verdiklerinin altını özenle çizen Ercan, ilk etapta yapılması gereken öncelikli ulaşım projelerini sıraladı. Ercan, Sincan ve Kayaş ilçeleri arasındaki 36 kilometrelik hat üzerinde hizmet veren Başkentray hattının Akçaören Mahallesi’e kadar 13 kilometre uzatılacağını ifade etti. Ercan, Kızılay-Törekent Metro hattının Yenikent yerleşim alanına 5,5 km, Kızılay-Çayyolu Metro hattının ise Temelli Yerleşim alanına 35 km kadar uzatılarak hizmete sunulacağını söyledi.

METROYA İLAVE OLARAK TRAMVAY

Ercan, Fatih Metro İstasyonu ile yeni yapılacak kent meydanı arasında yaklaşık 1,9 kilometrelik güzergah belirleme ve fizibilite çalışmalarının devam ettiğini belirterek, Başkentray’ın Kızılay-Törekent Metro hattı ile bağlantısının sağlanması için bir de tramvay hattı yapılacağını açıkladı.

YENİKENT’TE ALTERNATİF YOL MÜJDESİ

Ercan “Halihazırda bulunan Ankara-Ayaş karayolunun Yenikent yerleşim bölgesinde yetersiz kalması ve ulaşımının rahatlatılması amacıyla yaklaşık 5 km uzunluğunda 50 metrelik alternatif yol planlama çalışmaları da yaptık” diye konuştu. Sincan merkezinden, Saraycık, Yenipeçenek Mahallesi üzerinden Eskişehir yoluna bağlantı yolu için gerekli imar planı çalışmalarının da yapıldığını söyleyen Ercan, “Saraycık’tan başlayarak Aşağıyurtçu Mahallesi üzerinden 19 km; Aşağıyurtçu Mahallesi’nin batısından 3 km uzunluğunda, toplamda yaklaşık 22 km ve 50 metrelik karayolu ile Saraycık-Eskişehir Yolu güzergahını kesintisiz hale getirmiş olacağız” diye konuştu.

GÜNDEM Gazi Filo Hekim Adası’na çıktı