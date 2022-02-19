Gündem Sıra EYTye geldi
ANKARA

Sıra EYT'ye geldi

Hükümet EYT’lilerin (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) sorununu çözmek için düğmeye bastı. Çarşamba günü Meclis’te AK Parti ve MHP temsilcilerini ziyaret eden EYT temsilcileri, 2022 yılı içerisinde “EYT’lilerin sorununu halledeceğiz” sözü aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Sıra EYTye geldi
EYT

AK Parti’den, EYT’nin (emeklilikte yaşa takılanlar) çözümü için 2022 yılı sinyali geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sosyal kesimlerin sorununu beş başlıkta takvimlendirip çözüm adımları atarken, EYT’liler de Cumhur İttifakı nezdinde kulislerini artırdı.

AYRI AYRI ZİYARET

Çarşamba günü EYT’ye ilişkin federasyon ve platform temsilcilerinden oluşan bir heyet TBMM’de AK Parti ve MHP’nin kapısını çaldı. EYT temsilcileri AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ile ayrı ayrı görüşerek, çalışmalara ilişkin nabız yoklayarak sorunlarını iletti. EYT’liler 8 Eylül 1999’da getirilen yaş şartıyla mağdur edildiklerini hatırlattı.

2 MESELEYİ ÇÖZDÜK

Edinilen bilgilere göre, sözleşmeli personel konusunun ardından gündeme alınacak olan EYT sorunu 2022 yılı içerisinde çözülecek. Ziyarette Akbaşoğlu’nun “İlk iki mesele olan asgari ücret ve memur maaşlarını çözüme kavuşturduk. Üçüncü mesele olan 3600 ek göstergeyi şu an hallediyoruz. Sonra dördüncü mesele olan sözleşmelilerin kadroya geçirilmesinden sonra 2022 yılı içerisinde EYT’liler sorununu halledeceğiz” dediği öğrenildi.

Milyonların gözü EYT düzenlemesinde: Detaylar ortaya çıkmaya başladı
FOTOĞRAF 20
Title
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu katıldığı bir televizyon programında EYT'lilerle ilgili önemli bir müjde verdi.
Title
EYT'lilerin şu anda içinde bulunduğu durumun 2002 öncesi yasaya dayandığını ifade eden Akbaşoğlu, \"2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili de ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla beraber paylaşacağız.\" açıklamasında bulundu.
Title
ÇALIŞMANIN ROTASI<br><br>1-Kapsam: Komisyonun ilk olarak ele aldığı konu kapsam olacak. Böylece öncelikle EYT yasasının kapsamı içine girecek sigortalıların tespiti sağlanacak.
Title
Böylece emeklilik hakkı kazanacakların sayısı da ortaya çıkacak. Bu sayının belirlenmesi ile birlikte maliyet hesapları daha kolay yapılabilecek.
Title
Ancak genel çerçeveye bakıldığında EYT'li grubu 9 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor.<br><br>
Title
Bu tarihten önce sigortalı olanlar için yaş dışında erkeklerde 25 kadınlarda ise 20 yıl sigortalılık süresi şartı var. bu sürede çalışıyor olmak ya da sigortalı olmak gerekmiyor.<br><br>
Title
2-Emeklilik şartı: Komisyonun ikinci konusu ise emekliliğin hangi şartlarda gerçekleşeceği. Burada birkaç formül üzerinde çalışmalar devam ediyor.
Title
Yılını ve primini doldurup yaş şartını yerine getirmeyi bekleyenlerin bu şarta bakılmadan emekli edilmeleri söz konusu olabilecek.
Title
Bu durumda işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasındaki primi tamamlayanlar ve erkekler için 25 yıllık süresi geçenler kapsamla giriyor.
Title
Bunun yanında 3600 gün ile kısmi emeklilik formülü de bulunuyor. Ayrıca Almanya ve Finlandiya'da uygulanmış olan belli oranda kesinti ile maaş bağlanması da bir formül olarak duruyor.<br><br>
Title
3-Mali boyutu: Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın sayısı ile ilgili 5 milyon kişi gibi sayılar ortaya atılsa bile kesin bir rakam yok.
Title
Ancak çok homojen ve farklı kurumlardan sigortalıların olduğu bir yapısı olması dolayısıyla çok sayıda insanı ilgilendiriyor.
Title
Bu noktada kapsam belirlendiğinde sayı da ortaya çıkacak.
Title
Bu yönüyle kaç kişinin emekli olabileceği ve kaç lira maaş alacağı hesaplanarak konunun mali boyutu da ortaya çıkartılacak.
Title
4-Kaynak konusu: Mali boyut ortaya çıktıktan sonra bu paranın bütçeleştirilmesi ve kaynağının da sağlanması ile ilgili de çalışma yapılacak.<br><br>
Title
5-Uygulama biçimi: Düzenleme yapılırken uygulama ile ilgili detaylar da ortaya çıkartılacak.
Title
Yani hak sahiplerinin belirlenmesi,onların müracaat şekilleri, bu müracaatların değerlendirilmesi gibi bürokratik konular da ortaya konulacak.
Title
6-Taslak yazılması: Bütün çalışmalar tamamlandıktan ve alternatifler arasından birisi seçildikten sonra taslak hazırlanarak Meclis'e sevk edilecek.
Title
Ardından da yasalaşma ve yönetmeliklerle uygulanma süreci başlayacak.<br><br>
Title
Milyonların gözü EYT düzenlemesinde: Detaylar ortaya çıkmaya başladı
Milyonlarca kişi, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemeyi heyecanla bekliyor. Çalışmaların bu yılın ortası ya da sonunda başlaması beklenirken, yetkililerden yeni açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Yaşa takılanlar ise emeklilik için hangi formüllerin devreye alınacağını merakla bekliyor. İşte EYT ile ilgili son gelişmeler ve detaylar...

EYT'de son durum: EYT 2022'de çıkacak mı?
ÖZGÜN
EYT'de son durum: EYT 2022'de çıkacak mı?
Donbassta siren sesleri

Donbass'ta siren sesleri

​Halka 'Evlerinizi terk edin' çağrısı yapıldı.
8 gollü maçta kazanan çıkmadı

8 gollü maçta kazanan çıkmadı

​Konyaspor-Kasımpaşa maçı unutulmaz anlara sahne oldu.
MHPli Yalçından erken seçim isteyip aday çıkarmayan muhalefete: Kandilden sufle gelmedi

​Serik ve Esenyurt belediyeleri kamuyu milyonlarca lira faiz yükünün altına soktu.

Yeni transfer <br>hastaneye kaldırıldı

Yeni transfer
hastaneye kaldırıldı

Rizespor-Başakşehir maçında korkutan anlar.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri ile görüştü.

İstanbul Boğazı çamura bulandı

İstanbul Boğazı çamura bulandı

Mavi suyun rengi kahverengiye dönüştürdü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.