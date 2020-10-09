Şişli'de polisi alarma geçiren çığlık!

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'İkinci eş alın' çağrısıyla tepki çeken Ali Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda "Eşinizi aldatmayın. Bir başkasını seviyorsanız, onu da alın" sözleriyle infilae neden olan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer'in sözleşmesi feshedilmişti. Sözleri tepki toplayan Edizer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla tabiplik görevinden de açığa alındı.