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İSTANBUL

Şişli'de polisi alarma geçiren çığlık: Yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

Şişli'de polisi alarma geçiren çığlık!

Şişli'de bir apartman dairesinden gelen kadın çığlığı bölgede görev yapan polis ekibini alarma geçirdi. Çığlık seslerinin geldiği daireye bölgeye çağrılan itfaiye aracının merdiveni ile girilirken, yalnız yaşadığı evde düşerek yaralandığı öğrenilen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven aracıyla yaşlı kadının bulunduğu camdan içeri girerek kapıyı açtı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven aracıyla yaşlı kadının bulunduğu camdan içeri girerek kapıyı açtı.

Olay, Feriköy Mahallesi Baruthane Caddesi'nde saat 06:00 sıralarında meydana geldi. 4 katlı binanın birinci katından kadın çığlıkları geldiğini duyan bir vatandaş devriye görevi yapan polis ekiplerini durdurarak durumu bildirdi.

Binanın önüne gelen polis ekipleri, dairede yalnız yaşayan 87 yaşındaki Aydan S.'nin düşerek yaralandığını belirledi. Yaşlı kadının sesini duyurabilmek için camın önüne kadar sürünerek geldiği öğrenildi.

KAPIYI AÇAMAYINCA İTFAİYEDEN YARDIM İSTENDİ

Yaşlı kadının kapıyı açamaması nedeniyle polis ekipleri itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven aracıyla yaşlı kadının bulunduğu camdan içeri girerek kapıyı açtı.

YAŞLI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından sağlık ekipleri daireye girdi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaşlı kadın ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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