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Gündem Altın abiler yakalandı
İSTANBUL

Altın abiler yakalandı

FETÖ’nün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında firari emniyet müdürleri Cemil Ceylan ve Hüsrev Salmaner’in Ankara’nın Etimesgut’taki iki ayrı gaybubet evinde gizlenerek örgütsel faaliyetlerine devam ettiği tespit edildi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Cemil Ceylan
Cemil Ceylan

Polis ekiplerince takibe alınan FETÖ’nün emniyet müdürleri, dün saklandıkları hücre evinde yakayı ele verdi.

REZİDANSTA YAKALANDILAR

Şüphelilerin yakalandıkları yüksek güvenlikli rezidansı, örgütsel hizmetlerde ve örgütsel kararlar alınması gibi işlemlerde kullandıkları öğrenildi. FETÖ’cü emniyet müdürlerinin, kaldıkları rezidansın deşifre olmaması için aileleri ve örgüt mensuplarıyla görüşmelerini yakında bulunan başka bir gaybubet evinde yaptığı da tespit edildi.

ÖRGÜTTEKİ KODLARI “A5”

Emniyete götürülerek sorguya alınan şüphelilerin örgütün emniyetteki üst düzey yapılanmasında gelecek vadeden kişiler olarak gördüğü “altın çocuklar” arasında bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin ayrıca, FETÖ’ye bağlılığı en üst seviyede olan “A5” kategorisinde bulunduğu öğrenildi.

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