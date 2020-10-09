Altın abiler yakalandı

Polis ekiplerince takibe alınan FETÖ’nün emniyet müdürleri, dün saklandıkları hücre evinde yakayı ele verdi.

REZİDANSTA YAKALANDILAR

Şüphelilerin yakalandıkları yüksek güvenlikli rezidansı, örgütsel hizmetlerde ve örgütsel kararlar alınması gibi işlemlerde kullandıkları öğrenildi. FETÖ’cü emniyet müdürlerinin, kaldıkları rezidansın deşifre olmaması için aileleri ve örgüt mensuplarıyla görüşmelerini yakında bulunan başka bir gaybubet evinde yaptığı da tespit edildi.

ÖRGÜTTEKİ KODLARI “A5”

Emniyete götürülerek sorguya alınan şüphelilerin örgütün emniyetteki üst düzey yapılanmasında gelecek vadeden kişiler olarak gördüğü “altın çocuklar” arasında bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin ayrıca, FETÖ’ye bağlılığı en üst seviyede olan “A5” kategorisinde bulunduğu öğrenildi.