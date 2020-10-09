Ryan Babel: Taraftarımız bize inansın

Galatasaray’ın Holladalı oyuncusu Babel, sezon sonunda şampiyon olacaklarına inandığını belirterek, “Uyum içerisinde olan tecrübeli bir takıma sahibiz. İlerleyen haftalarda çok daha iyi sonuçlar alacağız” dedi.
Umut YılmazYeni Şafak
Galatasaray’ın transfer döneminin başından itibaren elinden çıkartmak istediği oyunculardan olan Ryan Babel, sarı-kırmızılı ekibin “maaş indirimi” teklifini de geri çevirdi. Mevcut sözleşmesine göre Galatasaray’dan yıllık 2 milyon 500 bin Euro garanti ücret kazanan Hollandalı oyuncu, kulübün kendisine başka takım bul demesini reddetmenin yanında kariyerine burada devam etmek istediğini ve bu sezon ligi zirvede tamamlayacaklarını söyledi.
"Galatasaray’da şampiyon olabilecek tüm enstrümanlar var"
Hollanda Milli Takımı’nın Meksika ile oynadığı maça ilk 11’de başlayan Ryan Babel, sarı-kırmızılı kulüpteki geleceğinin ve bu sezonu değerlendirdi.
Galatasaray’ın çok iyi bir takıma sahip olduğunu ifade eden Babel, “Uyum içerisinde olan tecrübeli bir takıma sahibiz. İlerleyen haftalarda çok daha iyi sonuçlar alacağız; sadece taraftarımızın bize inanması ve takım etrafında kenetlenmesi gerekir. Galatasaray’da şampiyon olabilecek tüm enstrümanlar var ve sezon sonu geldiği zaman bu enstrümanların kullanılarak şampiyonluğun kutlanacağına inanıyorum” dedi.
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