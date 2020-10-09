SÜPER LİG

Ryan Babel: Taraftarımız bize inansın

Galatasaray’ın Holladalı oyuncusu Babel, sezon sonunda şampiyon olacaklarına inandığını belirterek, “Uyum içerisinde olan tecrübeli bir takıma sahibiz. İlerleyen haftalarda çok daha iyi sonuçlar alacağız” dedi.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Ryan Babel, Galatasaray'da beklentileri karşılayamadı.

Ryan Babel, Galatasaray'da beklentileri karşılayamadı.

Galatasaray’ın transfer döneminin başından itibaren elinden çıkartmak istediği oyunculardan olan Ryan Babel, sarı-kırmızılı ekibin “maaş indirimi” teklifini de geri çevirdi. Mevcut sözleşmesine göre Galatasaray’dan yıllık 2 milyon 500 bin Euro garanti ücret kazanan Hollandalı oyuncu, kulübün kendisine başka takım bul demesini reddetmenin yanında kariyerine burada devam etmek istediğini ve bu sezon ligi zirvede tamamlayacaklarını söyledi.

"Galatasaray’da şampiyon olabilecek tüm enstrümanlar var"


Hollanda Milli Takımı’nın Meksika ile oynadığı maça ilk 11’de başlayan Ryan Babel, sarı-kırmızılı kulüpteki geleceğinin ve bu sezonu değerlendirdi.

Galatasaray’ın çok iyi bir takıma sahip olduğunu ifade eden Babel, “Uyum içerisinde olan tecrübeli bir takıma sahibiz. İlerleyen haftalarda çok daha iyi sonuçlar alacağız; sadece taraftarımızın bize inanması ve takım etrafında kenetlenmesi gerekir. Galatasaray’da şampiyon olabilecek tüm enstrümanlar var ve sezon sonu geldiği zaman bu enstrümanların kullanılarak şampiyonluğun kutlanacağına inanıyorum” dedi.

Ozornwafor elde kaldı
Ozornwafor elde kaldı

Galatasaray’ın geçen sezon başında geleceğe yatırım olarak transfer ettiği Valentin Ozornwafor, bu sezon sarı-kırmızılı kulübün elini kolunu bağladı. 300 bin Euro karşılığında transfer edilen 1999 doğumlu genç oyuncu, geçtiğimiz sezon İspanya 2. Lig ekiplerinden Almeria’ya kiralanmıştı. Bu sezon da kiralanması için takım aranırken, hiçbir kulüp Nijeryalı oyuncuyu transfer etmeye sıcak bakmadı. Özellikle TFF 1. Lig’den birden fazla takıma önerilmesine rağmen, yıllık ücreti sebebiyle hiçbir takım transfer etmeye yanaşmadı. Yıllık maliyeti 125 bin Euro olan Ozornwafor’a benzer bir sözleşme sunan ekip olmadı. Ozornwafor’un elde kalmasıyla birlikte sarı-kırmızılı kulüpte yabancı oyuncu sayısı 15’e çıktı. Muslera’nın sahalara erken dönme ihtimali sebebiyle lisansı çıkartılırken, Nijeryalı oyuncu ıskartaya ayrıldı. 1,94 boyundaki oyuncunun 2023 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Almeria’da 5 çıkan Ozornwafor bir gol kaydetti. Nijeryalı oyuncunun menajerliğini son dönemde Galatasaray ile adı sık sık anılan William D’avila yapıyor. D’avila aynı zamanda Badou Ndiaye, Henry Onyekuru, Emre Kılınç ve Oghenekaro Etebo transferlerinde de başrol oynamıştı. G.Saray’dan teklif aldımTransferin son günün Olimpiakos’a imza atan Bruma, transferin bitimine iki gün kala Galatasaray’ın da içerisinde olduğu 4 farklı takımdan teklif aldığını ifade etti. Bruma, “Transferin son iki gününde Galatasaray da Türkiye’den iki teklif aldım ancak Olimpiakos, PSV ile anlaşma şartları çok daha pozitifti” dedi.Mario Götze PSV'ye transfer oldu

Galatasaray'da Fernando Muslera üzüntüsü: İlk defa onsuz bir kadro gönderildi
Galatasaray'da Fernando Muslera üzüntüsü: İlk defa onsuz bir kadro gönderildi

Galatasaray, tedavisi süren Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’nın lisansını çıkartmadı.Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Muslera daha sonra ameliyat edilmişti. Deneyimli kalecinin bu sezonun ilk yarısında forma giymesi beklenmiyordu.Sarı-kırmızılıların Ahmet Çalık’ın takımdan ayrılmasının ardından defans bölgesindeki boşluğu 21 yaşındaki Nijeryalı defans oyuncusu Valentine Ozornwafor’u listeye ekleyerek doldurdu.Galatasaray’ın TFF’ye bildirdiği listede 14 yabancı olarak kimler var?Christian Luyindama, Jesse Sekidika, Marcelo Saracchi, Marcao, Martin Linnes, Mbaye Diagne, Oghenekaro Etebo, Omar Elabdellaoui, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Sofiane Feghouli, Valentine Ozornwafor, Younes Belhanda.Fatih Terim’in ‘Bizim için bir kaleciden fazlası’ dediği #Muslera, sakatlığına rağmen hiçbir idmanı kaçırmıyor. Uruguaylı kalecinin hedefi mucizeyi gerçekleştirmek! pic.twitter.com/TMBoYx7g5V&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 15, 2020

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