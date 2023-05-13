Sivaslı hemşireler Elbistan’ı unutmadı

Asrın felaketini yaşayan Elbistan’ı ziyaret eden Sivas ekibi görevi başındaki hemşirelere bu özel günde yalnız bırakmadı. Çeşitli hediyelerin de verildiği ziyarette duygusal anlar yaşandı. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Elbistan Devlet Hastanesi Yöneticileri “Geçirdiğimiz zor günlerde bizleri yalnız bırakmayan, desteklerini esirgemeyen, birimlerimizi tek tek ziyaret edip bizlerin yanında olan, gönülden birbirimize bağlı olduğumuzu hissettiren Sivas Devlet Hastanesi çalışanları ve yönetimine Elbistan Devlet Hastanesi olarak çok teşekkür ederiz” dedi.