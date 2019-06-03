Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Sivasta dolu etkili oldu
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
SİVAS

Sivas'ta dolu etkili oldu

Sivas'ın Zara ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı araçlarda hasar meydana geldi.

Haber Merkezi AA
Yağış nedeniyle bazı araçlarda hasar meydana geldi.
AA
Yağış nedeniyle bazı araçlarda hasar meydana geldi.
Yağış nedeniyle bazı araçlarda hasar meydana geldi.
AA
Yağış nedeniyle bazı araçlarda hasar meydana geldi.

İlçe merkezinde etkisini gösteren sağanak ve dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar, araçlarını doludan korumak için üzerlerini halı ve kilimle kapattı.

Dolu nedeniyle meyve ağaçları da zarar gördü.

Yaralanan bir güvercin ise vatandaşlar tarafından korumaya alındı. Doludan etkilenerek yere düşen güvercini kurtaran esnaf Halil Kuruçaylı, "Dükkanda dolu yağışını izliyordum. Güvercinin yere düştüğünü görünce hemen içeri aldım. Tedavisinin yapılması için veterinere götüreceğim." dedi.

Yağış nedeniyle bazı araçlarda hasar meydana geldi.

En sert şekilde kınıyoruz

'En sert şekilde kınıyoruz'

​Cumhurbaşkanlığı İletim Başkanı Altun'dan açıklama.
Talihsiz bir karar

Talihsiz bir karar

​AK Parti'nin İstanbul adayı Yıldırım, YSK'ye tepki gösterdi.
AK PartidenYSKya itiraz

AK Parti'den
YSK'ya itiraz

Seçimde aynı isimlerin görevlendirileceği açıklanmıştı.
Ramazan'a Endülüs'te veda

Ramazan'a Endülüs'te veda

TVNET, Ramazan boyunca kadim coğrafyayı ekranlara getirdi.
Bayramda çifte indirim

Bayramda çifte indirim

​Yarından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak.
Sudan'da<br>darbecilerden katliam!

Sudan'da
darbecilerden katliam!

Darbeciler, göstericilere ateş açtı: 13 ölü, 116 yaralı
Fatih'in ortasında<br>silah sesleri

Fatih'in ortasında
silah sesleri

Döviz bürosu sahibine silahlı saldırı.

Yatı çaldılar dümeni<br>Yunanistan'a kırdılar

Yatı çaldılar dümeni
Yunanistan'a kırdılar

Sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandılar.

Türkiye'yi<br>birlikte büyütelim

Türkiye'yi
birlikte büyütelim

​Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajı yayınladı.
MHP Eşme'ye<br>kilit vurdu

MHP Eşme'ye
kilit vurdu

MHP'den kurşunlamayla ilgili yeni açıklama.
Hakaretle başladı

Hakaretle başladı

​Trump, İngiltere'ye ziyaret gerçekleştirdi.
İstanbul'a<br>akın edecekler

İstanbul'a
akın edecekler

Havalimanlarında uçak rekoru kırılması bekleniyor.
Belhanda'nın <br>alternatifi hazır

Belhanda'nın
alternatifi hazır

Transfer gerçekleşirse Terim'in jokeri olacak.
Boşanmaya<br>'uyum' engeli

Boşanmaya
'uyum' engeli

Boşanma davasında Yargıtay'dan emsal karar.
Tarihi rekor kırıldı

Tarihi rekor kırıldı

Yüzde 11,46'lık artışla 16.8 milyar dolara yükseldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.