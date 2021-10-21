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SİVAS

Sivas'ta vana arızası: Caddeyi su basınca vatandaşlar zor anlar yaşadı

Sivas'ta şebeke suyu borusu yenileme çalışmaları sırasında vana arızası nedeniyle caddeyi su basarken, sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Su biriken yolda ilerleyemeyen kişiyi, belediye çalışanı Doğan Özkan (43) omuzuna alarak karşı yola taşıdı.

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Haber Merkezi DHA
Sivasta vana arızası: Caddeyi su basınca vatandaşlar zor anlar yaşadı
Yolun karşısına geçemeyen kişiyi, SİBESKİ görevlisi omuzuna alarak karşıya geçirdi.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Paşabey Mahallesi Kurşunlu Caddesi'nde meydana geldi. Belediye tarafından bölgede şebeke suyu hattının polietilen borular ile yenileme çalışması sırasında su vanasında sorun oluştu.

DHA

Vananın yerinden kayması sonucu caddede su birikintisi oluştu. Bu sırada seyir halindeki sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.


DHA

Yolun karşısına geçemeyen kişiyi, Sivas Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşyeri Müdürlüğü (SİBESKİ) bünyesinde çalışan Doğan Özkan omuzuna alarak karşıya geçirdi.


DHA

Belediye ekiplerinin müdahalesi ile vana arızası giderilerek, suyun caddeye akması engellendi.

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