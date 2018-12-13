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Siyasi kılıflı terörist

Diyarbakır merkezli 9 ilde 9 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan eski HDP Silvan İlçe Eş Başkanı Hülya Biçen için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP Silvan İlçe Eş Başkanı Hülya Biçen
HDP Silvan İlçe Eş Başkanı Hülya Biçen

HDP'li Biçen hakkında hazırlanan iddianame 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, daha önce güvenlik güçlerine teslim olan kadın terörist A.Y. ile gizli tanık "Sabır"ın ifadeleri de yer aldı. 2017'de güvenlik güçlerine teslim olan kadın terörist A.Y.'nin sanığı teşhis ettiği, "Bana göstermiş olduğunuz şüphelinin ismi Hülya. Kendisi Diyarbakır Silvan HDP ilçe teşkilatında üst düzey birisiydi. 2015'in Haziran ayında PKK/KCK terör örgütüne katılmamda bana yardımcı olan ve beni Lice kırsalında örgüt mensuplarına teslim eden kişidir" bilgisini verdiği belirtildi.

KIZ ÇOCUKLARINI DAĞA ÇIKARTMIŞ

Gizli tanık “Sabır” ise Biçen'in KCK'nın sözde "Özgür Kadın Hareketi"nde (TJA) faaliyet gösterdiğini, evinde teröristleri barındırdığını söyledi. HDP'li Biçen'in ilçedeki kız çocuklarını kandırıp dağa çıkardığını anlatan “Sabır”, “Silvan'daki bütün yasa dışı eylemlere katılmakta ve tüm ilçe örgütlenmesini bu eylemlere katılmaları doğrultusunda yönlendirmektedir. PKK/KCK terör örgütünün Silvan ilçesinde başlatmış olduğu sözde 'özyönetim' ilanlarında yer almıştır. İlçede onlarca insanın ölmesinden sorumludur” dedi. İddianamede, "HDP Amed" isimli hattan sanık Biçen'in telefonuna farklı tarihlerde, öldürülen PKK'lı teröristlerin cenazelerine katılması yönünde mesajlar atıldığı da aktarıldı. Tutuklu sanık Hülya Biçen için 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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