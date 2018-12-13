Dünya Planlar hazır
ORTADOĞU

Planlar hazır

Türkiye’nin, PKK/PYD’den temizlenecek Münbiç’e mahalli halkın dönüşü için eylem planı şimdiden hazır. Münbiç’te normalleşmeye Zeytin Dalı ile Fırat Kalkanı harekâtlarıyla huzura kavuşan Cerablus ve Afrin tecrübesi ışık tutacak.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

PKK/PYD-YPG işgalinde bulunan Münbiç’ten 34 bin 852 kişi kaçarak Türkiye’ye sığındı. Çoğu sınır illerinde bulunan ve topraklarına geri dönmeyi bekleyen Münbiçlilerin bu hayallerinin 2019’da gerçekleşmesi planlanıyor. Bölgenin bölücü örgütten tamamen arındırılmasının ardından dönüş süreci için düğmeye basılacak. PYD’nin etnik temizliğine maruz kalan Münbiçlilerin topraklarına dönüşü için huzur operasyonu gerçekleştirilecek.

GÜVENLİ MODEL HAZIR

Münbiç’ten teröristlerin çıkmasıyla birlikte öncelikle güvenlik tedbirleri alınacak. Bölge el yapımı patlayıcı (EYP) ve bombalı tuzaklardan arındırılarak sivillerin zarar görmesi önlenecek. Bunu asayişin sürekliliği ve muhtemel terör saldırılarına karşı güvenlik noktalarının tesis edilmesi izleyecek. Ardından da geri dönüş operasyonu için düğmeye basılacak. Münbiçlilerin geri döndürülmesi için planlanan ‘Münbiç Eylem Planı’ şimdiden hazır. Buna göre Türkiye, daha önce Afrin ve Azez-Cerablus-Bab bölgelerine uyguladığı eylem planını Münbiç’te de hayata geçirecek.

9 ALANDA İNŞA SÜRECİ

İlk adım ‘yeniden inşa’ süreci olacak. Türkiye kamu kurumları ve sivil toplum örgütleriyle koordineli çalışarak çok yönlü bir ‘inşa’ süreci başlatacak. Bu süreç güvenlik, insani yardım, ekonomik istikrar, altyapı hizmetleri, adli hizmetler, gıda temini, barınma, sağlık yardımları ve eğitim hizmetleri başlıklarından oluşacak. PKK/PYD-YPG terör örgütünün baskısı ve çatışmaların getirdiği yıkımla beraber bölgede birçok kişi evlerinden oldu. Bölgedeki halkın geleceğini yeniden kurması ve tekrar sosyal bağların güçlenmesi adına yerleşim yerleri düzene kavuşturulacak. İlçede huzur sağlandıktan sonra yaklaşık 34 bini aşkın Münbiçlinin evine dönüşü planlanıyor. Eve dönüşlerin tamamlanmasının ardından ise yerel yönetimin teşkiliyle süreç büyük ölçüde tamamlanacak.

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