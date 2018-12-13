3. Harekat başlıyor

Zeytin Dalı harekatı ile Cerablus’u Fırat Kalkanı ile Afrin’i terörden temizleyen Türkiye üçüncü harekatına başlıyor. Harekatın hedefin Münbiç’teki terör hedefleri var. Operasyon işaretini Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Erdoğan, Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine birkaç gün içerisinde harekat başlatılacağını söyledi. Beştepe'de konuşan Erdoğan, harekatın hedefinin bölgedeki ABD askerleri olmadığını belirtti.

HAZIRLIKLAR TAMAM, İŞ BAŞA DÜŞTÜ

"Fırat'ın doğusu ile ilgili ikazlarımızı yaparken aynı zamanda hazırlıklarımızı da tamamladık." diyen Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz. Hedefimiz asla Amerikan askerleri değildir, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarıdır. Münbiç yüzde 80-85'i ile tamamen Araplara ait olduğu halde şu anda orada terör örgütleri bulunuyor ve dürüst davranmıyorlar, oradaki teröristleri oradan hala çıkarmıyorlar. O zaman biz çıkaracağız, iş başa düştü. Ülkemizde bulunan yaklaşık 4 milyon Suriyelinin kendi evlerine dönüşlerini ancak bu şekilde mümkün kılabiliriz. Her şeye rağmen Amerika'yı, doğru zeminlerde buluşabilmemiz şartıyla gelecekte de birlikte yol yürüyebileceğimiz stratejik müttefikimiz olarak görüyoruz.

DEAŞ DİYE BİR TEHDİT YOKTUR

Suriye'de artık DEAŞ diye bir tehdit yoktur. Bu, bizim için bir masaldır. Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz. (Fırat'ın doğusu) ABD'nin kurduğu radar ve gözlem noktalarının hedefinin, ülkemizi teröristlerden değil, teröristleri Türkiye'den korumak olduğu aşikardır. Bölücü terör örgütünün Suriye koluna verilen silahlarla ilgili itirazlarımıza 'ağır silah vermedik' dediler. Mevcutları da 'DEAŞ tehdidinin ortadan kalkması ile toplayacakları sözüyle mukabele ettiler. Kimi uyutuyorsunuz! (Fırat'ın doğusuna operasyon) Hedefimiz asla Amerikan askerleri değildir, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarıdır.

ABD'nin bize verdiği sözleri ve sonuçları paylaşmak istiyorum. DEAŞ operasyonunu birlikte yapalım dedik. Kapsamlı planı sunduk. Amerikalılar yüzümüze karşı olumlu konuşmalarına rağmen DEAŞ'a karşı bölücü terör örgütünün unsurlarını sahaya sürmeyi tercih etti. Son olarak 30 bin teröristi bölgede eğitme adımlarını atmaya başladılar. Diyorlar ki 'Yok böyle bir şey.' Tüm dünya medyası bunu tespit etmiştir. Hepsinin elinde bu bilgiler var. Bu doğru mu? Ne yaptığınızın farkında mısınız? Bölücü terör örgütü ile olan ilişkilerini her geçen gün daha da ileriye taşıdılar hatta birlikte bayrak, tabii onların paçavralarını, sallıyorlar.

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20 BİN TIR'LIK DESTEK

Kiminle yan yana? Kendi bayraklarıyla o paçavralar yan yana. Ortak devriye, ortak eğitim aşamasına kadar getirdiler bu işi. Bölücü terör örgütünün Suriye koluna verilen silahlarla ilgili itirazlarımıza 'ağır silah vermedik' dediler. Mevcutları da 'DEAŞ tehdidinin ortadan kalkması ile toplayacakları sözüyle mukabele ettiler. Kimi uyutuyorsunuz. Türkiye'nin meşru müdaafa veya müdahale hakkına karşı ABD askerleri teröristlerin arasına yerleştirildi. Biz PYD'ye verilen desteğin geri çekileceği ifade edildi. Neticeye baktığımızda PYD'ye verilen desteğin 20 bin TIR'ı aştığını görüyoruz.

TERÖRİSTLERİ BİZDEN KORUYORLAR

Suriye DEAŞ'ın ardından PYD ve YPG zulmüyle inlemeye başlamıştır. Türkiye'nin bu gidişata tahammül edemeyeceğini belirterek meşru müdafaa ve müdahale hakkını kullanacağı için teröristlerin arasına ABD'li askerler serpiştirilmiştir. ABD'nin kurduğu radar ve gözlem noktalarının hedefinin, ülkemizi teröristlerden değil, teröristeler Türkiye'den korumak olduğu aşikardır. Suriye'de artık DEAŞ diye bir tehdit yoktur, bu masaldır. Bölgedeki DEAŞ unsurlarının kimin tarafından eğitildiğini iyi biliyoruz.

KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESECEĞİZ

NATO'da beraber değil miyiz? Beraberiz, stratejik ortağız. DEAŞ'a karşı bir şey yapacaksan gel bunu beraber yapalım, Rakka'da beraber yapalım, bırakın bu teröristleri. Münbiç'te hala netice alamadık. Şimdi açıklama yaptı Sayın Başkan, diyor ki '30 günde bunların tamamını temizleyeceğiz'. Göreceğiz. Temenni ederiz ki temizlesinler.”

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