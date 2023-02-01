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Sokağa atıldığı gün Mete'yi öldürdü: Sahiplendiği köpeğe 5 gün bakamadı

Van’da arkadaşlarıyla top oynarken başıboş köpek saldırısında hayatını kaybeden 10 yaşındaki Emir Mete Durna, bir hevesle alınıp sokağa atılan köpeklerin son kurbanı oldu. Üstelik H.K.’nın sahiplenip sadece 4 gün bakıp terk ettiği köpek, sokağa atıldığı gün Mete’yi boynundan ısırdı.

03:45 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Van’da Emir Mete’yi hayattan koparan köpeğin 25 Ocak’ta sahiplenildiği ortaya çıktı.

Van’da Emir Mete’yi hayattan koparan köpeğin 25 Ocak’ta sahiplenildiği ortaya çıktı.

Arkadaşlarıyla top oynarken başıboş köpek saldırısında hayatını kaybeden 10 yaşındaki Emir Mete Durna, bir hevesle alınıp sokağa atılan köpeklerin son kurbanı oldu. Önceki gün Van İpekyolu’nda evinin önünde bir köpeğin saldırısına uğrayan küçük çocuk, boynundan ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Otopsisi tamamlanan Emir Mete’nin cenazesi ailesine teslim edildi. Talihsiz çocuğun cenazesi gözyaşları arasında yaşadığı mahalledeki Selimbey Mezarlığı’na defnedildi.

Emir Mete Durna

5 GÜN BAKAMADI

Alman kurdu kırması olduğu belirtilen saldırgan köpek olaydan sonra yakalanıp belediyenin hayvan bakım merkezine götürüldü. Köpeğin küpesinden 25 Ocak’ta sahiplenildiği, 26 Ocak’ta teslim alındığı ortaya çıktı. Köpeğin sokağa atıldığı gün de acı olay yaşandı.

SAHİBİ TUTUKLANDI

Köpeği aldıktan 4 gün sonra 30 Ocak’ta “tavuklarına zarar verdiği gerekçesiyle” sokağa salan H.K. ile Van Büyükşehir Belediyesi’nde köpek toplamada görevli sözleşmeli personel M.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. H.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Biz yandık başkası yanmasın

Küçük çocuğun amcası Mehmet Şirin Durna, başıboş köpek sorununa tepki gösterdi: “Canımızı acıtan bir olay yaşadık. Başka çocukların, Mete’lerin bunu yaşamasını istemiyoruz. Çocuğu gördüm. Köpek parçalamış. İnsanlık dışı bir şey. Mete’den yarım saat sonra başka birine de saldırmış. Buna çözüm bulunsun. Sokakta köpekler olmasın. Öğrenciler okula, büyükler işine gidemiyor.”


#Van
#Başıboş Köpek Sorunu
#Köpek Saldırısı
#Emir Mete Durna
9 dakika önce
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Sokağa atıldığı gün Mete'yi öldürdü: Sahiplendiği köpeğe 5 gün bakamadı
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