Gündem SOLOTÜRK Sinopta gösteri uçuşu yaptı
SİNOP

SOLOTÜRK Sinop'ta gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Sinop'ta gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 91. yıl dönümü nedeniyle Sinop'ta gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Haber Merkezi AA
SOLOTÜRK'ü izlemek için İskele Meydanı'na gelen vatandaşlar, gösteriyi cep telefonu ve kameralarla kaydettiler.
SOLOTÜRK'ü izlemek için İskele Meydanı'na gelen vatandaşlar, gösteriyi cep telefonu ve kameralarla kaydettiler.

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 91. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu yaptı.

SOLOTÜRK'ü izlemek için İskele Meydanı'na gelen vatandaşlar, gösteriyi cep telefonu ve kameralarla kaydettiler.

SOLOTÜRK yer ekibine teşekkür etti

  • Gösteriyi Sinop Valisi Köksal Şakalar, Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, diğer ilgililer ve çok sayıda vatandaş izledi. Uçuşun tamamlanmasının ardından Vali Şakalar, SOLOTÜRK yer ekibine teşekkür etti.

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