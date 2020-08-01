TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Gara'da PKK'lı 6 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Gündem

İzmirliler bayram sabahına susuz uyandı: Türkiye gibi bir ülkede bu çağ dışı bir durum

İzmir'in Dikili ilçesi, Çandarlı Mahallesi'nde yaşayanlar, Kurban Bayramı sabahına susuz uyandı. Yıllardır süren su sorunu yaşadıklarını söyleyen mahalleli durumu İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine defalarca ilettiklerini, ancak hiçbir çözüme ulaşamadıklarını kaydetti. Su temin etmek için denizden su taşıdıklarını kaydeden Didem Alphan, "Her yıl bu sorunu yaşıyoruz. Türkiye gibi bir ülkede bu çağ dışı bir durum" dedi.