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TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Gara'da PKK'lı 6 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı 6 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
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Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.


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