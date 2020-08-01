TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Gara'da PKK'lı 6 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/DeVAkIk1pZ
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/DeVAkIk1pZ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 1, 2020