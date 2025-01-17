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Sosyal medyada dolandırıcılarına operasyon: 5 milyon liranın üzerinde vurgun yapan şebeke çökertildi

Sosyal medyada dolandırıcılarına operasyon: 5 milyon liranın üzerinde vurgun yapan şebeke çökertildi

09:5617/01/2025, Cuma
G: 17/01/2025, Cuma
IHA
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42 şüpheli gözaltına alındı.
42 şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal medyada sahte ilanlar vererek vatandaşların kimlik ve iletişim bilgilerini toplayıp “bankacı”, “polis”, “hakim” ve “savcı” kılığında dolandırıcılık yapan şebeke, İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonla çökertildi. 42 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, şebekenin 5 milyon liranın üzerinde vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada sahte ilanlar vererek vatandaşların kimlik ve iletişim bilgilerini toplayıp “bankacı”, “polis”, “hakim” ve “savcı” kılığında dolandırıcılık yapan şebeke, İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonla çökertildi.


42 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, şebekenin 5 milyon liranın üzerinde vurgun yaptığı ortaya çıktı.




#sosyal medya
#sahte ilan
#emniyet

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