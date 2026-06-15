Sosyal medyadaki '25 yeni il kurulacağı' iddialarına DMM'den yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesaplarında paylaşılan "25 yeni il kurulacağı" yönündeki iddiaları yalanladı. DMM, yapılan açıklamada mevcutta herhangi bir çalışma bulunmadığını belirterek, "Söz konusu iddialar, yapay gündemler oluşturarak kamuoyunda algı ve manipülasyon oluşturma amacı taşımaktadır." ifadelerini kullanıldı.
"Algı ve manipülasyon oluşturma amaçlanıyor"
Söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yeni illerin kurulmasına yönelik mevcutta planlanan veya yürütülen herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Söz konusu iddialar, yapay gündemler oluşturarak kamuoyunda algı ve manipülasyon oluşturma amacı taşımaktadır. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate almaları önemle rica olunur."