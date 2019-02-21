Soyer'in Erbakan iddianamesi: Darbeyi kutsadı Milli Görüş’ü yargıladı

CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer'in, Türk demokrasi tarihinde "kara bir leke" olarak yerini alan 12 Eylül 1980 askeri darbesinin sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanan merhum Necmettin Erbakan ile Milli Selamet Partisi yönetici 33 isim hakkında hazırladığı iddianameye ulaşıldı.

MEŞHUR 163. MADDEDEN YARGILANDI

Soyer'in hazırladığı iddianamedeki şüphelilere, "Laikliğe aykırı olarak, devletin sosyal, ekonomik, hukuki, siyasi temel nizamlarından birini dini inançlara uydurmak amacıyla cemiyet kurmak, sevk ve idare etmek, propaganda yapmak" suçlaması yöneltiliyor. 12 Eylül'ün işkenceci savcısı olarak anılan Soyer'in 20 Şubat 1981'de hazırladığı iddianamede, Erbakan ve 33 arkadaşının 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi isteniyor. 4 yıl hapse mahkum edilen Erbakan hakkındaki ceza Askeri Yargıtay tarafından bozulmuştu. TCK'nın 163. Maddesi de kaldırılmıştı.

ERBAKAN'I 1. NUMARALI 'ŞÜPHELİ' YAPMIŞ

O dönem Milli Selamet Partisi Genel Başkanı olan eski başbakanlardan Erbakan'ın birinci sırada yer aldığı şüpheliler arasında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun yanı sıra şu isimler bulunuyor: Recai Kutan, Şevket Kazan, Oğuzhan Asıltürk, Osman Nuri Önügören, İsmail Müftüoğlu, Yasin Hatipoğlu, Fehim Adak, Korkut Özal, İsmail Fehmi Cumalıoğlu, Süleyman Arif Emre, Ahmet Remzi Hatip, Abdurrahim Bezci, Mazhar Gürgen Bayatlı.

Soyer'in iddianamesinden...

MİLLİ NİZAM PARTİSİ'NE KADAR GİTMİŞ

İddianamede, Temel Karamollaoğlu'nun 11 Ekim 1980, Necmettin Erbakan'ın 15 Ekim 1980, Recai Kutan ve Şevket Kazan'ın 17 Ekim 1980 tarihinde tutuklandığı bilgisi yer alırken, sıkıyönetim savcısı Soyer'in, Milli Nizam Partisi dönemine kadar gittiği ve Erbakan'ın 17 Eylül 1970 yılında yaptığı konuşmasını bile delil olarak iddianameye koyduğu görüldü. Erbakan'ın, "Elinde dini kitap okuyan alınıp hapse atılıyor. Beraberce dua ettin diye inanan insanlara zulüm yapılıyor. Allah dedin diye insanlar ağır ceza mahkemelerine sevk ediliyor" şeklindeki konuşmalarını iddianameye koyan Soyer'in, "üstü kapalı" dediği beyanları bile suç sayması dikkat çekti. Soyer'in iddianamedeki o değerlendirmesi şöyle: "Üstü kapalı da olsa çeşitli söz ve sloganlarla şeriat devletinin zihinlerde yer bulmasına çaba harcanmıştır."

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Soyer'in iddianamesinden...

"NİKAH'I MÜFTÜLER KIYSIN" DEMEK SUÇMUŞ

2018'de yapılan düzenlemeyle müftülere nikah kıyma yetkisi verilirken, Erbakan'ın o dönem yaptığı konuşmalarda dile getirdiği bu durumun da suç delili olarak iddianameye konulduğu ortaya çıktı. Ayrıca, yine Erbakan'ın "Mekteplere Kur'an dersi koyalım diyorum. Kim mani oluyor? Adalet Partisi, Halk Partisi..." sözleri de yine suç delili olarak iddianameye girmiş.

Soyer'in iddianamesinden...

İSRAİL KARŞITI MİTİNG DE DELİL

İsrail'in 23 Temmuz 1980'de Kudüs'ü 'ebedi başkenti' olarak ilan etmesinin ardından, Konya'da 6 Eylül 1980 tarihinde Kudüs'ü Kurtarma ve Milli Gençlik Yürüyüş ve Mitingi düzenlendi. İsrail karşıtı söz konusu mitingin bile suç sayılarak iddianameye koyan Nurettin Soyer, "Miting, Kudüs'ün İsrail tarafından başkent ilan edilişi fırsat sayılarak düzenlenmiştir. Sanıklar amaçları doğrultusunda en büyük gösteriyi 6 Eylül 1980'de Konya'da düzenlemişlerdir" ifadeleri de dikkat çekti.

Soyer'in iddianamesinden...

DARBE 'KUTSAL GÖREVİ'

Öte yandan, bir ilçe başkanlığında bulunan Sultan Abdulhamit Han'ın posterini de suç delili olarak el koyan Soyer'in, söz konusu iddianamede, 12 Eylül askeri darbesi ile ilgili büyük harekat ve 'kutsal görev' şeklinde skandal ifadeler kullandığı da görüldü. İşte iddianamedeki o bölüm:

"Milli, demokratik, sosyal ve laik bir hukuk devleti olarak Türkiye Cumhuriyeti korumak ve kollamakla yükümlü Türk Silahlı Kuvvetleri kendisine tevdii olunan kutsal görevi yerine getirmek ve Devleti, içine düştüğü zor durumdan kurtarmak için 12 Eylül 1980'de büyük harekatı gerçekleştirmeden birkaç gün önce..."

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Soyer'in iddianamesinden...

ABDULHAMİT PORTRESİ SUÇ DELİLİ

O dönem Milli Selamet Partisi taşra teşkilatı binalarında yapılan aramalar sonucunda sözde 'şeriat devleti'ne kanıt oluşturduğu iddia edilen delillere de iddianamede yer verildi. Buna göre Soyer, MSP Aşkale ilçe merkez binasında bulunan Sultan Abdulhamit Han'a ait portreyi bile suç delili saymış. Ayrıca Soyer, üzerinde ayet bulunan tahta levha ile Mescid'i Aksa maketini de suç delili gibi göstererek iddianameye koymuş.

ASKERİ YARGITAY KARARI BOZDU

Nurettin Soyer'in hazırladığı iddianame üzerine yapılan yargılama sonucu Necmettin Erbakan 4 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. Ancak o dönem sıkıyönetim mahkemelerindeki dosyalara yapılan itirazlara bakan Askeri Yargıtay ise söz konusu kararı bozmuştu. Öte yandan, Erbakan ve Milli Selamet Partisi yöneticisi 33 ismin yargılandığı TCK'nın 163. maddesi eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından 1991 yılında yürürlükten kaldırılmıştı.