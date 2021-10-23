​Söz veren serbest​

Dördüncü yargı paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında kişi özgürlüğü ve güvenliğine dair mevzuatta değişikliğe gidilmişti. İnsan Hakları Eylem Planında da konuya ilişkin somut hedefler konuldu. Bu kapsamda yapılan değişikliklerden biri de sadece ifadesi alınmak amacıyla düzenlenen yakalama veya zorla getirme kararlarının mesai saatleri dışında infaz edilmesinden kaynaklanan mağduriyetlerin ortadan kaldırılması oldu.

Yakalanan kişi, makul bir sürede adli makamlara başvurmayı taahhüt etmesi halinde artık serbest bırakılıyor. Değişikliğin yürürlüğe girdiği 10 Eylül’den bugüne bu kapsamda kolluk tarafından yakalanan 2 bin 711 kişi taahhüt vererek serbest kaldı. Taahhüdünü yerine getirmeyen kişi para cezası alırken, ayrıca bir daha bu imkandan da yararlanamıyor.