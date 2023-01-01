Sözcü'den 'kefen' yalanı: Yasal yollara başvurulacak

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Sözcü gazetesi.
Aralık 2022'de Şanlıurfa'daki halk ekmek büfeleri üzerinden algı oluşturmaya çalışan Sözcü gazetesi, bu kez de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ndeki bir ihaleyi gerçeğe aykırı bir şekilde haberleştirdi.
Bugün yayınlanan "AKP’li belediye kefen alım ihalesinde usulsüzlük yapmış" başlıklı haberde, en düşük teklifte bulunan firmaya ihalenin 'eksik bilgi' gerekçesiyle verilmediği, bahsi geçen firmanın Kamu İhale Kurumu'na başvurduğu ve düzenlenen ikinci bir ihaleyle teklifini yineleyip kazandığı iddia edildi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ise, Sözcü'nün iddia niteliğindeki haberini sosyal medya üzerinden verdiği cevapla yalanladı.