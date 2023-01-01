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Sözcü'den 'kefen' yalanı: Yasal yollara başvurulacak
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Sözcü gazetesinde yayımlanan 'kefen alım ihalesi' ile ilgili gerçeği yansıtmayan habere yönelik bir açıklama yaptı. Büyükşehir Belediyesi, yaptığı açıklamada "Sözcü’nün yanıltıcı haber başlığı ile ilgili gerekli yasal başvurularımızı gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.
0:04 . 17/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Sözcü gazetesi.

Sözcü gazetesi.

Aralık 2022'de Şanlıurfa'daki halk ekmek büfeleri üzerinden algı oluşturmaya çalışan Sözcü gazetesi, bu kez de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ndeki bir ihaleyi gerçeğe aykırı bir şekilde haberleştirdi.

Bugün yayınlanan "AKP’li belediye kefen alım ihalesinde usulsüzlük yapmış" başlıklı haberde, en düşük teklifte bulunan firmaya ihalenin 'eksik bilgi' gerekçesiyle verilmediği, bahsi geçen firmanın Kamu İhale Kurumu'na başvurduğu ve düzenlenen ikinci bir ihaleyle teklifini yineleyip kazandığı iddia edildi.

YALAN HABERE YASAL CEVAP

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ise, Sözcü'nün iddia niteliğindeki haberini sosyal medya üzerinden verdiği cevapla yalanladı.

Belediyenin yayınladığı gönderide
"Sözcü Gazetesi'nin yapmış olduğu "Kefen Alım İhalesi" işi ile ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirme adına; 4734 sayılı ihale kanununa göre "Kefen Alım İhalesi" işi de haberde bahsedildiği gibi iptal edilmemiş, ekonomik açıdan en düşük ve en uygun teklif üzerine bırakılmıştır. Sözcü haberinde de ihaleyi en uygun teklif verene bırakıldığı yazılmış, ancak haberin başlığının farklı atılması zihinleri karıştırıcı mahiyettedir. Sözcü’nün yanıltıcı haber başlığı ile ilgili gerekli yasal başvurularımızı da gerçekleştiriyoruz. Kamuoyuna önemle duyurulur"
ifadeleri yer aldı.




#Sözcü
#Şanlıurfa
#Belediye
1 saat önce
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