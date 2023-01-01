Sözcü'den 'kefen' yalanı: Yasal yollara başvurulacak

"Sözcü Gazetesi'nin yapmış olduğu "Kefen Alım İhalesi" işi ile ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirme adına; 4734 sayılı ihale kanununa göre "Kefen Alım İhalesi" işi de haberde bahsedildiği gibi iptal edilmemiş, ekonomik açıdan en düşük ve en uygun teklif üzerine bırakılmıştır. Sözcü haberinde de ihaleyi en uygun teklif verene bırakıldığı yazılmış, ancak haberin başlığının farklı atılması zihinleri karıştırıcı mahiyettedir. Sözcü’nün yanıltıcı haber başlığı ile ilgili gerekli yasal başvurularımızı da gerçekleştiriyoruz. Kamuoyuna önemle duyurulur"