Sözcü yine algı peşinde: Suriyeli öğrencilere beş yıldızlı otelde festival yalanı

Sözcü gazetesi "Suriyeli öğrenciler 5 yıldızlı otelde 5 gün ağırlanacak" başlıklı bir habere imza attı. Üst başlığında ise giderlerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanacağı algısını vererek "Milli Eğitim, helal festivale 4,6 milyon lira harcayacak" ifadelerini kullandı.

Haberin spotunda ise algı operasyonunu sürdürerek "MEB, meslek liselerinde okuyan Suriyeli gençlerden 600 kişinin katılacağı bir festival düzenliyor. Bu ay planlanan 5 günlük gençlik festivali, Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde yapılacak" dedi. Böylece haberde masrafların Milli Eğitim Bakanlığı'ndan karşılandığı algısı vermeye çalıştı.

KENDİ HABERİNİ YALANLADI

Başlıkta, üst başlıkta ve spotta Milli Eğitim Bakanlığı'nın masrafları karşıladığı algısını ortaya koyan Sözcü, kendi haberinin içinde kendini yalanladı. Suriyeli öğrenciler üzerinden bir algı operasyonu yapmak isteyen Sözcü, haberinde finansmanın kim olduğunu da ifade etti. Sözcü'nün haberinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın Mülteciler İçin Maddi Yardım Programı Fonu aracılığıyla finanse edilen "Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi'' kapsamında, Suriyeli gençler için bu ay 5 günlük Gençlik Festivali düzenleneceğini yazdı. Ancak fonun Avrupa Birliği fonu olduğundan haberinde söz etmemesi dikkat çekti.

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AVRUPA BİRLİĞİ FRIT FONU GİDERLERİ KARŞILIYOR

Mültecilerle ilgili bu festival "Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi'' kapsamında yapıldığı gibi giderleri ise Avrupa Birliği Mülteciler İçin Mali Yardım Programı (FRIT) fonu tarafından karşılandığı biliniyor. Avrupa Birliği'nin FRIT ismiyle oluşturulan fonu, iki eşit dilime bölünerek 6 milyar Avroluk bir bütçeye sahip olduğu belirtiliyor. Avrupa Birliği'nin taahhüt ettiği bu para Türkiye'ye projeler karşılığında gönderiliyor. Ayrıca FRIT fonu için Avrupa Birliği'nin 2024'e kadar ek 3 milyar Avro bütçe ayıracağı tahmin ediliyor.