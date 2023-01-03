Ekonomi Sözcü Gazetesinden okurlarına büyük saygısızlık Almanyadan herkese 60 bin TL enflasyon tazminatı haberi yalan çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sözcü Gazetesi'nden okurlarına büyük saygısızlık: 'Almanya’dan herkese 60 bin TL enflasyon tazminatı' haberi yalan çıktı

Sözcü Gazetesi Avrupa'yı örnek gösterip Türkiye'yi küçük düşürmeye çalışan haberlerine bir yenisini daha ekledi. "Almanya’dan herkese 60 bin TL enflasyon tazminatı" başlıklı haber dikkat çekerken "Türkiye’de sık sık 'Almanya bizi kıskanıyor' iddiasıyla gündeme gelen Almanya’da hükümet yeni yılla birlikte vatandaşlarına destek yardımlarını uygulamaya almaya başladı" ifadeleri kullanıldı. Ancak Almanya'nın enflasyonla mücadele planı adı altında sunulan haberde söz konusu rakamların çoğu yalan ya da abartı ifadeler olarak karşımıza çıkıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sözcü Gazetesinden okurlarına büyük saygısızlık: Almanya’dan herkese 60 bin TL enflasyon tazminatı haberi yalan çıktı
Sözcü'nün "Almanya’dan herkese 60 bin TL enflasyon tazminatı"ndeki yalan ifadeler dikkat çekiyor.

Dün Sözcü Gazetesi tarafından yapılan "Almanya’dan herkese 60 bin TL enflasyon tazminatı" başlıklı haberde, ülkede vatandaşın lehine ve ekonomik durumunu rahatlatmaya yönelik bir dizi karar alındığı belirtilmişti.

"Türkiye’de sık sık “Almanya bizi kıskanıyor” iddiasıyla gündeme gelen Almanya’da hükümet yeni yılla birlikte vatandaşlarına destek yardımlarını uygulamaya almaya başladı" ifadeleri kullanılan haberde hem okuyucunun aklıyla dalga geçiliyor hem de kamuoyu yanıltmaya çalışılıyor.

"Bakın Almanya halkına neler veriliyor neler" ifadeleri dikkat çekerken bir dizi destek sıralanıyor ancak bu desteklerin çoğu doğru bilgi değil.

Almanya'da çocuk parası 1 Ocak itibarıyla 250 euro oldu doğru fakat işsiz bir kişi belli bir süre iş bulamadıysa ve yükümlülüklerini yerine getirmiyorsa o zaman devlet 502 euro veriyor. Bunun yanı sıra eşine de 450 euro veriliyor. Çocuklarına da belli bir ücret veriliyor, o zaman ücret bir miktar artabiliyor. Yani işsiz bir kişiye çocuk desteği bu şartlar altında artabiliyor.

Haberde geçen 3000 euro enflasyon tazminatı ise tamamen yanlış. İşverenler çalışanlarına 3000 euroya kadar tazminat verebiliyor ama devlet herhangi bir tazminat vermiyor. Devletin burada yaptığı tek destek, bu 3000 eurodan vergi alınmıyor.

Kira ve yakacak yardımının 2500 euro yardımı olduğu belirtiliyor, bu yardım ifadesi de yalan. Devlet bir sefere mahsus 300 euroluk bir yardım verdi onda da vergiye tabii verdi. Yani bir bölümünü devlet kendisi kesti. 2500 euroluk gibi bir yardım söz konusu değil. Vatandaş işsizse, durumu uygun değilse kira yardımı yapıyor ancak böyle 2500 gibi bir rakam söz konusu değil.

Haberde ifade edilen rakamların bir çoğu yalan ve abartı olarak karşımıza çıkıyor. Bazı desteklerin de şartları var ancak haberde bu şartlar geçmiyor bahsedilmiyor.

ALMANYA'DA YAPILAN YARDIMLAR

Çocuk parası: İlk üç çocuk için aylık çocuk başına 250 Euro ödenecek.

Kira yardımı: Yardımdan faydalanan hanelere ortalama 370 euro yardım veriliyor.

Üniversite öğrencilerine elektrik ve kalorifer yardımı: 1 Aralık tarihinden itibaren Almanya’da herhangi bir üniversitede kayıtlı olan öğrencilere bir defaya mahsus 200 Euro’luk yardım yapılıyor.

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