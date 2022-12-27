Ekonomi Almanyada ekonomik kriz hastaneleri de vurdu Yüzde 56sı iflas riskiyle karşı karşıya
DÜNYA EKONOMİSİ

Almanya'da ekonomik kriz hastaneleri de vurdu: Yüzde 56'sı iflas riskiyle karşı karşıya

Almanya'daki hastanelerin gelecek yıl, bir iflas dalgasıyla karşı karşıya kalmasının beklendiği bildirildi. Ülkedeki hastanelerin yüzde 56'sında ekonomik durumunun kötüleşebileceği uyarısında bulunuldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Almanyada ekonomik kriz hastaneleri de vurdu: Yüzde 56sı iflas riskiyle karşı karşıya
Foto: Arşiv.

Alman Hastaneler Birliğince (DKG) yayımlanan rapora göre, ülkedeki hastanelerin yüzde 56'sının 2023'te ekonomik durumunun kötüleşmesi bekleniyor.

Ülkedeki hastanelerde kalifiye sağlık personelinin bulunmasında da sıkıntı yaşanıyor. Her dört hastaneden üçü hemşire açığını kapatmakta güçlük çekiyor.

  • Raporda, geçen yıl 14 bin 400 olan hemşire açığının 20 bin 600'e yükseldiği, yoğun bakım ünitelerindeki personel açığının yüzde 20'lik artışla 9 bin 500'e ulaştığı belirtildi.

Alman Hastaneler Birliği Başkanı Gerald Gass, Redaktionsnetzwerk Deutschland'a (RND) yaptığı açıklamada, "2023'te hastanelerimize doğru durdurulması güç bir iflas dalgası geliyor." ifadesini kullandı.

Kovid-19 salgınının ülke çapında güçlü bir hastane sistemine sahip olmaları gerektiğini gösterdiğini belirten Gass, "Artık sürpriz kapanışları kaldıramayız." uyarısında bulundu.

Alman iş dünyası uyardı: Çin olmadan yapamayız
DÜNYA
Alman iş dünyası uyardı: Çin olmadan yapamayız

Almanya’da seçme yaşının 16’ya indirilmesi tartışılıyor
DÜNYA
Almanya’da seçme yaşının 16’ya indirilmesi tartışılıyor
Kadrolar belli oldu

Kadrolar belli oldu

​Süper Lig'de Fenerbahçe ile Hatayspor karşılaşacak.
Bebeğini camdan atmıştı

Bebeğini camdan atmıştı

​Cani annenin cezası belli oldu.
Meteorolojiden 5 kente kuvvetli kar uyarısı: Perşembeye kadar sürecek

​Hasta yatağında takı töreni bile düzenlendi.
Türk futbolunun yeni gözdesi

Türk futbolunun yeni gözdesi

​Hataysporlu genç futbolcu, Milli Takım kadro havuzuna dahil oldu.

​Bakan Dönmez'den Karadeniz'de yeni doğal gaz rezervi açıklaması.

​Servis, minibüs, tam bilet, öğrenci bileti ve taksi ne kadar oldu?

Menderes Nehri karardı

Menderes Nehri karardı

​Analiz için numune alındı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'deki doğal gaz müjdesini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.