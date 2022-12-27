Almanya'da ekonomik kriz hastaneleri de vurdu: Yüzde 56'sı iflas riskiyle karşı karşıya

Ekonomi

Bakan Bilgin Memur-Sen heyeti ile bir araya geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen'e bağlı 11 sendikanın temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmede, sendika temsilcileri memur maaşlarına refah payı ve iyileştirme talep etti. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bakan Bilgin'e ek zam talebimizi aktardık" dedi.