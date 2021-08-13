Sudan’la 6 anlaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile baş başa yaptıkları görüşmenin ardından heyetler arası da bir görüşme yaptı. Erdoğan ve Abdulfettah el-Burhan, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreni ardından ortak basın açıklaması yaptı.

OYNAT 02:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sudan'ın kalkınmasına yönelik çabamızı sürdüreceğiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah El-Burhan ile Ankara'da ortak basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İkili ilişkiler ve üst düzey temaslarda yakaladığımız ivmeyi önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Bugün önemli kararlara imza attık. Yüksek düzeyli faaliyetleri canlandırmak konusunda mutabık kaldık. Birçok alanda iş birliğimizi ilerletme kararlılığımızı teyit ettik. Sudan'ın kalkınmasına yönelik çabamızı sürdüreceğiz.' dedi. BiP'te paylaş

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ÜST DÜZEY TEMAS SÜRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarımdan savunma sanayiine birçok alanda imzalanan iş birliği anlaşmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, “İkili ilişkiler ve üst düzey temaslarda yakaladığımız ivmeyi önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz” dedi. Erdoğan, “Kardeş Sudan halkının ve yönetiminin yanında olmaya, gelecekte dayanışma içinde ilişkileri sürdürmeye kararlıyız.” diye konuştu.

TÜRKİYE BÜYÜK BİR DEVLET

Erdoğan’ın ardından konuşan Sudan Devlet Başkanı El-Burhan, “Türkiye büyük bir devlettir, hem bölgede hem dünyada lider bir ülkedir.” ifadelerini kullandı. El-Burhan, “Türkiye her daim Sudan’ın yanında yer almıştır. Özellikle de şu an Sudan’ın içinden geçmekte olduğu bu dönüşüm sürecinde de Türkiye yanımızda olmuştur. İnşallah Türkiye ve Türkiye liderliği gibi samimi dostlarımızın süreciyle bu süreci atlatacağız.” dedi.

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6 STRATEJİK ANLAŞMA

Erdoğan ile el-Burhan görüşmesinde Türkiye ile Sudan arasında farklı alanlarda 6 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine geçildi. İmza töreninde Erdoğan ve el-Burhan'ın huzurunda iki ülke arasındaki anlaşmalar imzalandı. Buna göre, iki ülke hükümetleri arasında "Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" ve "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Sudan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Protokol Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı" Dışişleri Bakanlarınca imzalandı. Ekonomik alanda "Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sudan Cumhuriyeti Maliye ve Ekonomik Planlama Bakanlığı Arasında Ekonomik ve Mali İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı" anlaşması imzalanırken askeri alanda ise "Askeri Mali İşbirliği Anlaşması" ile "Nakdi Yardım Uygulama Protokolü" anlaşmaları imzalandı. Ayrıca "Anadolu Ajansı (AA) ile Sudan Haber Ajansı (SUNA) Arasında İşbirliği Anlaşması" da imza altına alındı. "Sudan Cumhuriyeti Egemenlik Konseyi Başkanının 12-13 Ağustos 2021 tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti Ziyaretine Dair Ortak Açıklama" ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan tarafından imzalandı.

20. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ertelendi

Yarın 20’nci kuruluş yıl dönümünü kutlayacak AK Parti, son günlerde art arda yaşanan sel ve yangın felaketleri sebebiyle yıl dönümü etkinliklerini erteledi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda

ifadelerini kullandı.