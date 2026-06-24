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'Süreç yasaları görüşmesi' yeni yasama yılında

'Süreç yasaları görüşmesi' yeni yasama yılında

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0024/06/2026, Çarşamba
G: 24/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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AK Parti’nin “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında hazırladığı yasal düzenlemeyi TBMM tatile girmeden önce Meclis Başkanlığı’na sunması bekleniyor. Ancak teklifin komisyon aşamasına dahi geçemeden Meclis’in tatile gireceği, bu nedenle düzenlemenin görüşmelerinin yeni yasama yılına kalacağı belirtiliyor. AK Parti kaynakları, sürecin aceleye getirilmeyeceğini, yaz boyunca sahadaki gelişmelerin yakından takip edileceğini ifade ediyor. Parti kurmaylarının önceliğinin PKK’nın silah bırakma konusunda ne kadar samimi olduğunun somut olarak görülmesi olduğu kaydediliyor. AK Parti’de, yasal adımların kapsamının devletin ilgili kurumlarının yapacağı değerlendirmeler doğrultusunda netleşeceği belirtiliyor.



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