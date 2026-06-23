AK Partili Şen son seçim anketlerinin sonuçlarını paylaştı: '2024 yılının aralık ayından bu yana birinci partiyiz'

'BELKİ ANAYASA DEĞİŞİR'





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, cumhurbaşkanlığına yeniden adaylığını değerlendiren Şen, "Biliyorsunuz; Cumhurbaşkanı, seçim dönemi bitmeden Meclis'i feshederse Meclis de onu azletme yetkisine sahip, eş zamanlı. O zaman ülke seçime gider. Süresi bitmediği için Meclis gerekli düzenlemeleri yapar. Bu bir formüldür, belki anayasa değişir; bilmiyorum. Bunların hepsini zaman gösterecek bize ama Anayasa'nın böyle bir cevazı var" açıklamasında bulundu.





'YARGI KARARINA SAYGI DUYMAK ZORUNDASIN'





Yargıya yönelik eleştirilere yanıt veren Şen, "Yargı senin lehinde karar verince, senin istediğin şekilde karar verince, 'Yargı çok güzel, Ankara'da da güzel mahkemeler var, Türk yargısı çok güzel.' Ama senin istemediğin şekilde karar verince 'AKP yargısı.' Bu tam bir kepazeliktir. Kendi yolsuzluğunu, milletin çaldıkları milyarlarca liralık parasını örtmek için kendi hırsızlıklarını örtmek için uydurdukları bir şeydir. Bu çok sinir bozucu bir şeydir, çok ayıptır da kendi ülkesine, kendi yargısına çamur atmak. Yargının kararını beğenirsin, beğenmezsin ama saygı duymak zorundasın" dedi.