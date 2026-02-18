Suriye için ‘ikna–inşa–ihya’ formülü

Suriye’nin yeniden inşa sürecine ilişkin ihtiyaçlar, sahadaki gözlem ve analizler doğrultusunda hazırlanan kapsamlı bir raporda toplandı. Üç sivil toplum kuruluşunun katkısıyla hazırlanan 280 sayfalık çalışma, geçiş dönemine dair riskleri ve çözüm önerilerini 15 ana başlık altında ele alıyor. Cihannüma Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Dijital Hafıza Derneği tarafından hazırlanan “Suriye Raporu: Öngörüler, Teklifler ve Çözümler” başlıklı raporda, geçiş sürecinin merkezine “3İ yaklaşımı” yerleştirildi. Buna göre yol haritası; “ikna”, “inşa” ve “ihya” aşamalarından oluşuyor.

GÜÇLÜ DEVLET FİKRİNE İKNA

Raporda “ikna” aşaması, savaş ve uzun yıllara yayılan baskı dönemlerinin toplumda oluşturduğu yorgunluğa dikkat çekiyor. 1925 Büyük Suriye İsyanı’ndan 1982 Hama Katliamı’na uzanan tarihsel kırılmaların ardından, toplumun yeniden “güçlü ve büyük devlet” fikri etrafında buluşturulması gerektiği vurgulanıyor.

SADECE FİZİKİ DEĞİL, KURUMSAL İNŞA

“İnşa” başlığı ise yalnızca yıkılan binaların yeniden yapılmasını değil, güvenin ve adaletin tesisini de kapsıyor. Şehirlerin yeniden ayağa kaldırılmasında yerel geleneklerin, demografik yapının ve tarihsel sürekliliğin dikkate alınması gerektiği belirtiliyor.

SOSYAL VE EKONOMİK İHYA

Üçüncü aşama olan “ihya”da sosyal, ekonomik ve kültürel bütünleşme ön plana çıkıyor. Meslek edindirme programları ve toplumsal uzlaşı politikalarıyla farklı kesimlerin sistem içine dahil edilmesi hedefleniyor. Dini özgürlüklerin güvence altına alınması, can ve mal güvenliğinin sağlanması gibi unsurların toplumsal barışı güçlendireceği kaydediliyor.



